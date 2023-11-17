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Ремонт парку «Нивки»: тендер виграла фірма з кримінальним шлейфом, на місці сходів тепер болото

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Ремонт парку «Нивки»: тендер виграла фірма з кримінальним шлейфом, на місці сходів тепер болото
Залізобетонні сходи у парку «Нивки», які влада мала реконструювати, зірвано. На їхньому місці лише болото
фото: glavcom.ua

Комунальне підприємство «Київзеленбуд» має намір «зарити» 6,1 млн грн на ремонті парку

Комунальне об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» запланувало капітальний ремонт і реставрацію території парку «Нивки» за 6,17 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ProZorro.

За задумом замовника, до кінця року ремонтні роботи відбуватимуться на ділянці парку від входу з боку станції метро Берестейська. Там підрядник повинен реконструювати залізобетонні сходи, відновити діючу зливну систему, облаштувати скидну ділянку зливної системи і встановити підпірну стінку.
Крім цього, замовник також затіяв реконструкцію залізобетонних сходів на ділянці парку «Нивки»  з боку вул. Сікорського (Танкової).

Такий вигляд сходи у парку «Нивки» мали до реконструкції, яка розпочалася
Такий вигляд сходи у парку «Нивки» мали до реконструкції, яка розпочалася
фото: glavcom.ua

1 листопада «Київзеленбуд» повідомив про намір укласти договір зі столичною ТОВ «Буд-Компліт». Нею володіє киянка Оксана Пархомчук. За даними ЗМІ, фірма постійний партнер міста, вона натендерила 114 млн грн в «Київзеленбуду» та фігурує з ним у кримінальній справі. Зокрема, влітку 2022 року Державне бюро розслідувань одержало доступ до договорів «Київзеленбуду» із «Буд-Компліт» та іншими фірмами щодо парків і скверів. Слідство вважає, що в 2021-2022 роках начальник відділу супроводження проектів Управління капітальних вкладень «Київзеленбуду» умисно в змові з іншими службовими особами «Київзеленбуду», які проводили тендери, контролювали виконання договорів і приймали й оплачували роботи, повторно одержав неправомірну вигоду. Зокрема, за даними ДБР, отримав від «Буд-Компліт» 300 тис грн.

Станом на 17 листопада, договір із ТОВ «Буд-Компліт» стосовно ремонту у парку «Нивки» не підписано. Натомість залізобетонні сходи, які влада мала реконструювати, знесено. На їхньому місці лише болото. Місцеві жителі підозрюють, що роботи почалися глибокої осені лише тому, аби замовник та підрядник встигли освоїть кошти до кінця року.

Середина листопада: залізобетонних сходів вже нема, на цьому реконструкція завершилася? Договір з підрядником досі не підписано
Середина листопада: залізобетонних сходів вже нема, на цьому реконструкція завершилася? Договір з підрядником досі не підписано
фото: glavcom.ua

Разом з тим, у листопаді 2023 року Національне антикорупційне бюро оголосило низку підозри щодо забудови парку «Нивки». Серед підозрюваних теперішній заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Оленич. Антикорупційний орган інкримінує йому незаконну передачу в оренду 0,6 га парку під будівництво житлово-офісного комплексу. Вказана афера почалася ще восени 2019 року. Підозрюваний високопосадовець ввів в оману депутатський корпус, зазначив у пояснювальній записці, що 0,6 га парку не належить до природно-заповідного фонду. Завдяки судам забудову парку припинено. Сума завданих збитків оцінюється у 6,4 млн грн.

Інші підозри НАБУ вручило колишньому начальнику відділу департаменту земельних ресурсів КМДА та екскерівнику компанії, яка за рішенням Київської міської ради отримала в оренду під забудову відповідну земельну ділянку у парку «Нивки». За інформацією ЗМІ, йдеться про ексдиректора компанії «Українська марка» Віталія Арцімовича.

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