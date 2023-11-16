Головна Київ Новини
search button user button menu button

Забудова парку «Нивки»: НАБУ вручило підозру ще двом фігурантам

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Забудова парку «Нивки»: НАБУ вручило підозру ще двом фігурантам
фото ілюстративне

Серед підозрюваних ексдиректор компанії «Українська марка» Віталій Арцімович

Національна антикорупційне бюро та Спеціалізована прокуратура повідомили про підозру ще двом особам у причетності незаконної передачі частини парку «Нивки» в Києві під забудову. Раніше підозру отримав заступник міського голови Києва Петро Оленич. Про це повідомляє НАБУ та САП.

«15 листопада 2023 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ у справі щодо забудови частини об'єкта природно-заповідного фонду загальнодержавного значення парку «Нивки» у м. Києві повідомили про підозру ще двом особам: колишньому начальнику відділу Департаменту земельних ресурсів КМДА та колишньому керівнику компанії, яка отримала вказану ділянку під забудову. Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України», – інформує САП.

За інформацією ЗМІ, йдеться про ексдиректора компанії «Українська марка» Віталія Арцімовича.

Раніше підозру у цій справі отримав заступник голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка.

У межах досудового розслідування встановлено, що у листопаді 2019 року, перебуваючи на посаді директора Департаменту земельних ресурсів КМДА, особа отримала на розгляд проєкт землеустрою, відповідно до якого східна частина парку мала бути виключена з земель природно-заповідного фонду та передана в оренду приватній компанії під будівництво житлово-офісного комплексу.

Попри те, що цей проєкт було відправлено на доопрацювання, посадовець, не вносячи належних змін, вдруге подав на розгляд депутатів Київської міської ради, написавши, що ділянка не належить до природно-заповідного фонду.

Всупереч тому, що ця інформація не відповідала дійсності, депутати все ж ухвалили рішення про передачу землі.

Як наслідок, забудовник отримав частину парку площею 0,6 га, а громада столиці втратила право користуватись нею як об’єктом природно-заповідного фонду.

Теги: парк Київ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Заступник голови КМДА підозрюється у зловживанні службовим становищем
Забудова парку в Києві: заступник Кличка отримав підозру
2 листопада, 21:39
Інтересам держави завдано збитків на суму 300 тис грн
Посадовець «Київзеленбуду» отримав підозру за ремонт доріжок у Гідропарку
30 жовтня, 10:24
Інспектори визначили вирубані дерева сухостоями
У Києві комунальники вирізали частину парку КПІ (фото)
17 серпня, 11:01

Новини

Забудова парку «Нивки»: НАБУ вручило підозру ще двом фігурантам
Забудова парку «Нивки»: НАБУ вручило підозру ще двом фігурантам
Зливав позиції ЗСУ ворогам: на Київщині учень ліцею отримав тюремний термін
Зливав позиції ЗСУ ворогам: на Київщині учень ліцею отримав тюремний термін
У Києві виявлено незаконні обмінники, в яких продавали фальшиві долари
У Києві виявлено незаконні обмінники, в яких продавали фальшиві долари
Київське метро закупить літери для нових назв станцій на понад 900 тис. грн
Київське метро закупить літери для нових назв станцій на понад 900 тис. грн
Житло в серці Києва за ціною літака: який вигляд має квартира за $75 млн (фото)
Житло в серці Києва за ціною літака: який вигляд має квартира за $75 млн (фото)
Депутатка Київоблради потрапила у ДТП
Депутатка Київоблради потрапила у ДТП

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
Як помирити Фаріон та «азовців»: дружина Мухарського запропонувала цікавий сценарій
14K
Чотири країни ЄС скоротять допомогу українським біженцям
9421
У Маріуполі російські новобудови не витримали перших дощів
6989
16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4532
Гендиректор «Державного оператора тилу» Жумаділов визнав, що його дружина має паспорт РФ
4255
Ірландія повідомила радісну новину українським біженцям

Новини

ЗСУ відбили ворожі атаки на семи напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:30
Вибухи на Харківщині, зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Дощі з мокрим снігом: прогноз погоди на 16 листопада
Сьогодні, 04:40
16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
В Україні вперше з'явився «Розумний автовокзал», – «Укрпас»
Вчора, 14:58
Єврокомісія відзначила позитивні зрушення у роботі Держаудитслужби
Вчора, 14:16

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту