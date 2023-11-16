Забудова парку «Нивки»: НАБУ вручило підозру ще двом фігурантам

Серед підозрюваних ексдиректор компанії «Українська марка» Віталій Арцімович

Національна антикорупційне бюро та Спеціалізована прокуратура повідомили про підозру ще двом особам у причетності незаконної передачі частини парку «Нивки» в Києві під забудову. Раніше підозру отримав заступник міського голови Києва Петро Оленич. Про це повідомляє НАБУ та САП.

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«15 листопада 2023 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ у справі щодо забудови частини об'єкта природно-заповідного фонду загальнодержавного значення парку «Нивки» у м. Києві повідомили про підозру ще двом особам: колишньому начальнику відділу Департаменту земельних ресурсів КМДА та колишньому керівнику компанії, яка отримала вказану ділянку під забудову. Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України», – інформує САП.

За інформацією ЗМІ, йдеться про ексдиректора компанії «Українська марка» Віталія Арцімовича.

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Раніше підозру у цій справі отримав заступник голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка.

У межах досудового розслідування встановлено, що у листопаді 2019 року, перебуваючи на посаді директора Департаменту земельних ресурсів КМДА, особа отримала на розгляд проєкт землеустрою, відповідно до якого східна частина парку мала бути виключена з земель природно-заповідного фонду та передана в оренду приватній компанії під будівництво житлово-офісного комплексу.

Попри те, що цей проєкт було відправлено на доопрацювання, посадовець, не вносячи належних змін, вдруге подав на розгляд депутатів Київської міської ради, написавши, що ділянка не належить до природно-заповідного фонду.

Всупереч тому, що ця інформація не відповідала дійсності, депутати все ж ухвалили рішення про передачу землі.

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Як наслідок, забудовник отримав частину парку площею 0,6 га, а громада столиці втратила право користуватись нею як об’єктом природно-заповідного фонду.