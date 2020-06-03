Кабмін вирішив створити у Києві меморіал українських героїв
Буде проведено архітектурний конкурс на концепцію меморіалу
Кабінет міністрів України створив організаційний комітет з підготовки та проведення заходів зі створення меморіалу українських героїв.
Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, 3 червня.
Головою оргкомітету визначено віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.
Оргкомітету доручено в місячний термін розробити та затвердити план заходів зі створення меморіалу українських героїв.
Крім того, необхідно буде розробити концепцію меморіалу і провести архітектурний конкурс із подальшим визначенням місця розміщення меморіалу в Києві.
Зазначено, що реалізація цього рішення дасть змогу увічнити пам'ять про воїнів, які боролися за свободу, незалежність і територіальну цілісність України в протистоянні російській агресії, українських борців за незалежність XX століття, зберегти національну пам'ять про мужність і патріотизм захисників Української держави.
Раніше повідомлялося, що у центрі Києва у 2020 році буде відкрито меморіальний комплекс Героїв-киян, що загинули за цілісність та незалежність України.
Джерело: Інтерфакс-Україна