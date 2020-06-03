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    Кабмін вирішив створити у Києві меморіал українських героїв

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    Кабмін вирішив створити у Києві меморіал українських героїв

    Буде проведено архітектурний конкурс на концепцію меморіалу

    Кабінет міністрів України створив організаційний комітет з підготовки та проведення заходів зі створення меморіалу українських героїв.

    Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, 3 червня.

    Головою оргкомітету визначено віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

    Оргкомітету доручено в місячний термін розробити та затвердити план заходів зі створення меморіалу українських героїв.

    Крім того, необхідно буде розробити концепцію меморіалу і провести архітектурний конкурс із подальшим визначенням місця розміщення меморіалу в Києві.

    Зазначено, що реалізація цього рішення дасть змогу увічнити пам'ять про воїнів, які боролися за свободу, незалежність і територіальну цілісність України в протистоянні російській агресії, українських борців за незалежність XX століття, зберегти національну пам'ять про мужність і патріотизм захисників Української держави.

    Раніше повідомлялося, що у центрі Києва у 2020 році буде відкрито меморіальний комплекс Героїв-киян, що загинули за цілісність та незалежність України. 

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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