Меморіал киянам, які загинули в АТО, відкриють у центрі міста наступного року



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Оголошено Всеукраїнський конкурс на визначення найкращого ескізного проєкту меморіального комплексу

У центрі Києва у 2020 році буде відкрито меморіальний комплекс Героїв-киян, що загинули за цілісність та незалежність України. За участю родин загиблих та представників громадськості визначено місце розташування цього пам’ятного комплексу – поблизу Національної парламентської бібліотеки (Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого), на розі вулиці Михайла Грушевського та Петрівської алеї у Печерському районі. Про це повідомив заступник голови КМДА Вячеслав Непоп.

«Сотні киян віддали своє життя за збереження країни та її безпеку, і ми завжди це пам’ятатимемо. У місті встановлено меморіальні дошки, однак єдиного пам’ятника досі не було, хоча в інших містах такі меморіали вже створені, – зазначив Непоп. – Разом із матерями загиблих, представниками громадських організацій ми обговорили місце розташування такого комплексу. Важливим було те, щоб він був у центрі, щоб до меморіалу змогло прийти якомога більше людей. І таке місце було знайдене».

На нинішньому етапі Департамент містобудування та архітектури КМДА оголосив Всеукраїнський конкурс на визначення найкращого ескізного проєкту меморіального комплексу. Реєстрацію учасників відкрито до 15 червня, оголошення переможців відбудеться 22 серпня.

Детальніше ознайомитися з умовами можна за посиланням https://heroivkyian.wixsite.com/heroivryian.

Замовником робіт визначене комунальне підприємство «Житлоінвестбуд-УКБ», на яке покладені обов’язки забезпечити, після визначення переможця Всеукраїнського конкурсу на найкращий ескізний проєкт, розробку проектної документації, проведення її експертизи та затвердження, отримання дозволів на проведення робіт та визначення генеральної підрядної організації.