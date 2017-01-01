Кадрові конкурси: «втомленими» мостами Києва бажають займатися тільки п'ять претендентів, а парковками - 19
- Вчора, 15:44
-
Розсилка
Участь у конкурсі на посаду керівника КП «Київшляхміст» візьмуть 5 претендентів, а КП «Київтранспарксервіс» – 19
До участі в конкурсі на посаду керівника КП «Київшляхміст» допущено 5 кандидатів, а на посаду керівника КП «Київтранспарксервіс» – 19. Відповідне рішення на своєму засіданні прийняла постійно діюча конкурсна комісія при Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.
Про це проынформував на своїй Facebook-сторінці радник із упровадження антикорупційних заходів першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимир Брущенко, повідомляє «Главком».
У середу, 29 листопада, відбудеться чергове засідання конкурсної комісії. Зокрема, будуть проведені співбесіди із кандидатами на посади директорів трьох КП: «ШЕУ Дарницького р-ну», «ШЕУ Солом’янського р-ну», «ШЕУ Шевченківського р-ну».
Окрім того, 15 грудня планується оголосити конкурс і на посаду директора КП «Київміськсвітло».
Нагадаємо, що засідання конкурсної комісії, утвореної розпорядженням Київського міського голови від 11 липня 2017 року, є відкритим для представників засобів масової інформації і громадськості.