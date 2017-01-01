Кадрові конкурси: «втомленими» мостами Києва бажають займатися тільки п'ять претендентів, а парковками - 19

Участь у конкурсі на посаду керівника КП «Київшляхміст» візьмуть 5 претендентів, а КП «Київтранспарксервіс» – 19

До участі в конкурсі на посаду керівника КП «Київшляхміст» допущено 5 кандидатів, а на посаду керівника КП «Київтранспарксервіс» – 19. Відповідне рішення на своєму засіданні прийняла постійно діюча конкурсна комісія при Департаменті транспортної інфраструктури КМДА. Про це проынформував на своїй



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Участь у конкурсі на посаду керівника КП «Київшляхміст» візьмуть 5 претендентів, а КП «Київтранспарксервіс» – 19

До участі в конкурсі на посаду керівника КП «Київшляхміст» допущено 5 кандидатів, а на посаду керівника КП «Київтранспарксервіс» – 19. Відповідне рішення на своєму засіданні прийняла постійно діюча конкурсна комісія при Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Про це проынформував на своїй Facebook-сторінці радник із упровадження антикорупційних заходів першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимир Брущенко, повідомляє «Главком».

У середу, 29 листопада, відбудеться чергове засідання конкурсної комісії. Зокрема, будуть проведені співбесіди із кандидатами на посади директорів трьох КП: «ШЕУ Дарницького р-ну», «ШЕУ Солом’янського р-ну», «ШЕУ Шевченківського р-ну».

Окрім того, 15 грудня планується оголосити конкурс і на посаду директора КП «Київміськсвітло».

Нагадаємо, що засідання конкурсної комісії, утвореної розпорядженням Київського міського голови від 11 липня 2017 року, є відкритим для представників засобів масової інформації і громадськості.