Керівник «Росспівробітництва» в Києві звернувся до поліції через матеріальний збиток

В приміщення представництва «Росспівробітництва» в Києві приїхали представники моніторингової місії ОБСЄ

Керівник Російського центру науки і культури, представництва «Росспівробітництва» в Києві Костянтин Воробйов заявив, що звернувся до поліції через нанесений матеріальний збиток учасниками С14, які 17 лютого прийшли до будівлі центру. «Акція проходила під екстремістськими гаслами, звучали заклики до фізичної розправи над



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Активісти спалили російський прапор

В приміщення представництва «Росспівробітництва» в Києві приїхали представники моніторингової місії ОБСЄ

Керівник Російського центру науки і культури, представництва «Росспівробітництва» в Києві Костянтин Воробйов заявив, що звернувся до поліції через нанесений матеріальний збиток учасниками С14, які 17 лютого прийшли до будівлі центру.

«Акція проходила під екстремістськими гаслами, звучали заклики до фізичної розправи над співробітниками і гостями центру. Тут в цей момент знаходилися близько 50 дітей у віці від 5 до 15 років. А також група іноземців, які займаються на курсах російської мови. Усі заходи зірвані. На стінах написи відповідні», — цитує Воробйова «РИА Новости».

За його словами, поліція «активно не втручалася» в розвиток подій і не перешкоджала нанесенню матеріального збитку.

«Зараз ми склали всі необхідні протоколи, всі заяви. Сюди, до речі, приїхали представники моніторингової місії ОБСЄ», — сказав він.

Крім того, постійне представництво РФ при ОБСЄ опублікувало лист начальника Подільського райвідділу управління поліції охорони в Києві до Воробйова про те, що у зв'язку з форс-мажорними обставинами з 21:00 17 лютого поліція розриває договір про охорону приміщення представництва «Росспівробітництва».

Нагадаємо, українські націоналістичні організації «С14», «Традиція і порядок» та «Правий сектор» провели акцію в приміщенні «Російського центру науки і культури» в Києві з вимогою припинити його діяльність.

Кілька десятків активістів в суботу прибули до приміщення центру на Подолі, деякі з них приховували обличчя. Був серед присутніх і депутат Радикальної партії Андрій Лозовий.

Вони звинуватили цю організацію в діяльності на російські спецслужби.