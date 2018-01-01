Націоналісти розмалювали приміщення російського центру науки і культури

Молодики звинуватили організацію в діяльності на російські спецслужби

Українські націоналістичні організації «С14», «Традиція і порядок» та «Правий сектор» провели акцію в приміщенні «Російського центру науки і культури» в Києві з вимогою припинити його діяльність. Кілька десятків активістів в суботу прибули до приміщення центру на Подолі, деякі з них приховували



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Фото «Традиція і Порядок» Прапор Росії на підлозі приміщення центру

Молодики звинуватили організацію в діяльності на російські спецслужби

Українські націоналістичні організації «С14», «Традиція і порядок» та «Правий сектор» провели акцію в приміщенні «Російського центру науки і культури» в Києві з вимогою припинити його діяльність.

Кілька десятків активістів в суботу прибули до приміщення центру на Подолі, деякі з них приховували обличчя. Був серед присутніх і депутат Радикальної партії Андрій Лозовий.

Вони звинуватили цю організацію в діяльності на російські спецслужби.

«Ми залишили вимогу, щоб вони закінчили свою діяльність в Україні», - розказав ВВС Україна лідер руху «Традиція і Порядок» Богдан Ходаковський.

За його словами, учасники акції також викликали поліцію, аби ті слідкували за порядком.

«Все мирно відбулося, нікого не побили. Звалили, правда, російський прапор, бо звісно хлопці на емоція», - розказав пан Ходаковський.

Під час акції до учасників вийшов директор «Російського центру науки і культури» Костянтин Воробйов, який вимагав від них представитись та озвучити конкретні претензії до центру.

У відповідь активісти почали його звинувачувати в «роботі на ФСБ та російський уряд». Вони вигукували гасла «Геть ФСБ з України», «Свободу в'язням Кремля», «Крим - це Україна» та «Донбас - це Україна». Схожими гаслами молодики розмалювали стіни всередині приміщення, уточнює «Радіо Свобода».

На завершення акції вони звалили та порізали російський прапор, який стояв у приміщенні, та залишили територію центру.