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    Суспільство

    Націоналісти розмалювали приміщення російського центру науки і культури

    Молодики звинуватили організацію в діяльності на російські спецслужби
    Українські націоналістичні організації «С14», «Традиція і порядок» та «Правий сектор» провели акцію в приміщенні «Російського центру науки і культури» в Києві з вимогою припинити його діяльність. Кілька десятків активістів в суботу прибули до приміщення центру на Подолі, деякі з них приховували
    • Сьогодні, 15:59
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    Прапор Росії на підлозі приміщення центру
    Фото «Традиція і Порядок»
    Прапор Росії на підлозі приміщення центру

    Молодики звинуватили організацію в діяльності на російські спецслужби

    Українські націоналістичні організації «С14», «Традиція і порядок» та «Правий сектор» провели акцію в приміщенні «Російського центру науки і культури» в Києві з вимогою припинити його діяльність.

    Кілька десятків активістів в суботу прибули до приміщення центру на Подолі, деякі з них приховували обличчя. Був серед присутніх і депутат Радикальної партії Андрій Лозовий.

    Вони звинуватили цю організацію в діяльності на російські спецслужби.

    «Ми залишили вимогу, щоб вони закінчили свою діяльність в Україні», - розказав ВВС Україна лідер руху «Традиція і Порядок» Богдан Ходаковський.

    За його словами, учасники акції також викликали поліцію, аби ті слідкували за порядком.

    «Все мирно відбулося, нікого не побили. Звалили, правда, російський прапор, бо звісно хлопці на емоція», - розказав пан Ходаковський.

    Під час акції до учасників вийшов директор «Російського центру науки і культури» Костянтин Воробйов, який вимагав від них представитись та озвучити конкретні претензії до центру.

    У відповідь активісти почали його звинувачувати в «роботі на ФСБ та російський уряд». Вони вигукували гасла «Геть ФСБ з України», «Свободу в'язням Кремля», «Крим - це Україна» та «Донбас - це Україна». Схожими гаслами молодики розмалювали стіни всередині приміщення, уточнює «Радіо Свобода».

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    Націоналісти розмалювали приміщення російського центру науки і культури
    Націоналісти розмалювали приміщення російського центру науки і культури
    Націоналісти розмалювали приміщення російського центру науки і культури
    Націоналісти розмалювали приміщення російського центру науки і культури

    На завершення акції вони звалили та порізали російський прапор, який стояв у приміщенні, та залишили територію центру.

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