Керівника київської філії держпідприємства затримано на хабарі (фото)
Посадовець вимагав від підприємця 20 тис. грн
Прокуратурою Києва спільно зі Службою безпеки України та слідчими столичної поліції на одержанні неправомірної вигоди затримано керівника філії «Київський племконецентр» ДП «Конярство України».
Про це повідомляє пресслужба прокуратури.
Згідно з матеріалами слідства, вказаний посадовець вимагав від підприємця 20 тис. гривень за надання в оренду приміщень філії у м. Бровари Київської області для здійснення деревообробної діяльності.
Керівника філії затримали у робочому кабінеті одразу після одержання ним обумовленої суми.
Наразі посадовцю оголошено підозру в одержанні неправомірної вигоди за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.368 Кримінального кодексу України.
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Досудове слідство триває.