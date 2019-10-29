Львівщина: залишився один суддя на весь районний суд і той попався на хабарі



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Суддя Турківського районного суду Львівської області Лука Кріль

Антикорупційний суд взявся за справу з обвинувачення у корупції в.о. голови Турківського районного суду Луки Кроля

Вищий антикорупційний суд призначив на 12 листопада підготовче засідання у кримінальному провадженні щодо нинішнього виконувача голови Турківського районного суду Луки Кроля, обвинуваченого в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст.368 КК України).

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду від 24 жовтня.

У грудні 2018 року суддя Кріль був затриманий співробітниками Служби безпеки України і прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на вимаганні від місцевого мешканця 1 тис. євро за непритягнення останнього до кримінальної відповідальності через керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Правоохоронці затримали суддю на робочому місці після одержання другої частини неправомірної вигоди (400 євро). Ці кошти служитель Феміди отримав у туалеті будівлі суду.

У лютому 2019 року Вища рада правосуддя тимчасового відсторонила суддю Турківського районного суду Луку Кроля від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Станом на кінець жовтня суддя Кріль виносить судові рішення. Крім цього, він є єдиним суддею Турківського районного суду Львівської області.

Як повідомляв «Главком», Вищий антикорупційний суд взяв до розгляду «хабарну справу» судді апеляційного суду Черкаської області Володимира Пономаренка, обвинуваченого у вимаганні 30 тис. грн і колишньої судді господарського суду Харківської області Ірини Попович, яка не задекларувала активів на суму 3,66 млн грн.