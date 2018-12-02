Київ чистять від снігу безперервно 40 годин

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Дорожники ні на мить не припиняють роботи з подолання наслідків негоди

В ніч на неділю, 2 грудня, дорожні служби не припиняли робіт з очищення Києва від снігу, що випав напередодні. Про це заявила комунальна корпорація «Київавтодор».

«Майже 40 годин безперервної важкої праці за плечима столичних дорожників: спецтехніка та бригади з ручного прибирання підприємств «Київавтодору» ні на мить не припиняють роботи з подолання наслідків негоди», - йдеться у повідомленні.

Упродовж ночі автодорівці продовжували роботи з очищення від снігу тротуарів, зупинок громадського транспорту, здійснювали обробку протиожеледними матеріалами проїзних частин та тротуарів. Крім того, уночі, коли місто відпочивало, дорожники розпочали роботи з вивезення снігу.

Комунальна корпорація «Київавтодор» подякувала всім власникам транспортних засобів, хто цими днями не залишив власні автівки обабіч доріг, прискоривши тим самим процес прибирання. Там додали, що роботи тривають, тож там висловили сподівання на збільшення кількості таких автовласників.

Нагадаємо, у неділю, 2 грудня, на дорогах України ожеледиця. Сніг очікується лише місцями на Лівобережжі України. Нічна температура до 14 градусів морозу, денна 2-7 морозу, на заході та півдні - близько нуля.