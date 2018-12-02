В Україні очікується мороз і ожеледь: прогноз погоди на 2 грудня

По всій країні мінлива хмарність, без опадів

У неділю, 2 грудня, на дорогах України ожеледиця. Сніг очікується лише місцями на Лівобережжі України. Нічна температура до 14 градусів морозу, денна 2-7 морозу, на заході та півдні - близько нуля.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході країни температура повітря складе від -1 до 1 градуса тепла. У центрі і на півночі країни буде холодніше - від -3 до -5 градусів. На сході - від -2 до -4 градусів.

На півдні місцями збережеться плюсова температура, від 0 до 3 градусів тепла.

В окупованому Криму очікується від -1 до 1 градуса.

По Києву та області у неділю вночі місцями невеликий сніг, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі по Києву близько 10°, вдень 4-6° морозу. По області - вночі 9-14°, вдень 2-7° морозу.

По Україні на 3-4 грудня - хмарно з проясненнями. У західних 4 грудня і в північних та центральних областях невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів.