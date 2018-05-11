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    Київ готується до літньої спеки: у парках встановлять рамки-розпилювачі води

    • Сьогодні, 11:20
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    У столичних парках заплановано встановлення 17 рамок-розпилювачів

    У червні у столиці встановлять 17 рамок-розпилювачів води, які рятують від аномальної спеки. Про це в коментарі 44.ua повідомив перший заступник глави КО «Київзеленбуд» Дмитро Заруба.

    «Встановлення рамок-розпилювачів орієнтовно заплановано на червень. Попередньо планується облаштування 17 рамок в десяти районах столиці», - сказав він.

    Так, рамки-розпилювачі, які рятують від спеки, планують встановити в парку Позняки, сквері А. Кощиця (Дарницький р-н), парку Перемоги 2 шт, парку біля озера Тельбін (Дніпровський р-н), парку ім. Т.Шевченка 2 шт (Шевченківський р-н), парку ім. М. Рильського (Голосіївський р-н), парку Молодіжний, парку Деснянський (Деснянський р-н), на проспекті Перемоги, 97 (Святошинський р-н), сквері на Червоній Пресні, Куренівському парку (Подільський р-н), Маріїнському парку, на Співочому полі (Печерський р-н), парку Островського, парку Відрадний (Солом'янський р-н), сквері на розі Тимошенка і Оболонського проспекту (Оболонський р-н).

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