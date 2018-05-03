Пляжний сезон не за горами: де у Києві дозволять купатися (список пляжів)

Планується, що відкриють 13 пляжів і 17 зон відпочинку біля води

До кінця спекотного тижня вода в Дніпрі в районі Києва добре прогріється, і найсміливіші вже відкриють купальний сезон. Офіційно ж КП «Плесо» оголосить пляжі відкритими, коли закінчить їх підготовку до прийому громадян, а вода в річці прогріється до 18 градусів. Поки ж комунальники вважають пляжами лише Центральний, Чорторий, Дитячий,



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Планується, що відкриють 13 пляжів і 17 зон відпочинку біля води

До кінця спекотного тижня вода в Дніпрі в районі Києва добре прогріється, і найсміливіші вже відкриють купальний сезон.

Офіційно ж КП «Плесо» оголосить пляжі відкритими, коли закінчить їх підготовку до прийому громадян, а вода в річці прогріється до 18 градусів. Поки ж комунальники вважають пляжами лише Центральний, Чорторий, Дитячий, Золотий, Венеція, Молодіжний, Передмістна Слобідка, Вербний, Пуща-Водиця, де є всі необхідні за стандартами атрибути пляжу.

Раніше в «Плесо» обіцяли, що в рамках підготовки до літнього сезону відкриють 13 пляжів і 17 зон відпочинку біля води (без можливості купання). У минулому році в Києві їх було 11 і 15 відповідно.

Зокрема планується, що в Дніпровському районі можна буде поплавати у 9 місцях: на «Молодіжному», «Венеції», «Передмістній Слобідці», «Золотому», «Дитячому», «Райдуга», «Тельбін», «Центральний», «Веселка» і прогулятися у чотирьох зонах відпочинку: «Довбичка», «Лісова», «Русанівська коса», «Березняки».

В Оболонському районі, скоріш за все, буде 2 пляжі – «Вербний», «Пуща-Водиця» та 5 зон відпочинку – «Верхня», «Наталка», «Редьчіна», «Біла», «Міська».

У Деснянському районі вже діє пляж «Чорторий» і зони відпочинку «Троєщина», «Алмазна». Цікаво, що озеро Алмазне - найбільше в Києві і займає 176 гектарів. Правда, потрібні досить значні кошти на облаштування на берегах сучасних пляжів і парку, але якість води і параметри «здоров'я» Алмазного відмінні.

У Голосіївському районі діє пляж «Галерний».

Зони відпочинку обіцяють відкрити в Дарницькому районі («Осокорки» і «Сонячна»), Святошинському («Святошин»), Подільському («Блакитна», «Синьоозерна») і Солом'янському («Совська балка»).

Крім того, за інформацією КП «Плесо», з початку року було подано 7 заявок на отримання почесної екологічної премії міжнародного значення «Блакитний прапор».

У кандидатську стадію були внесені такі пляжі, як «Веселка», «Венеція», «Галерна» та «Молодіжна». Серед них три комунальних пляжі, які раніше отримували нагороду - це пляж «Дитячий», «Золотий» і «Пуща-Водиця».

Для відпочинку біля води дозволені такі зони, але у воду тут краще не лізти:

у Шевченківському районі - парк Нивки;

у Святошинському районі - ставки на річці Нивка;

у Печерському районі - Наводницький парк;

у Подільському районі - хутір Шевченка і Синьоозерна;

у Деснянському районі - парк Дружби народів і озеро Алмазне;

у Оболонському районі - затоки Верблюд, Собаче гирло, озеро Редькино, урочище Наталка і ставки у Пущі-Водиці;

у Голосіївському районі - Жуків острів, Голосіївська, Теремківська, Корчуватська, Дідорівські ставки;

у Дарницькому районі - озера Холодне, Вирлиця, Тягле, Осокорки, Парк партизанської слави;

у Дніпровському районі - острови Труханів, Долобецький, Передмістна Слобідка, озера Малинівка, Русанівська коса, Веселка, урочище Горбачиха, Берізка, Микільська слобідка, Довбичка, Березняки, Веселка, Русанівка.

Водойми столиці, де купатися категорично забороняється:

у Подільському районі - озеро Куренівське;

у Шевченківському районі - шість ставків у парку Нивки;

у Печерському районі - озера Видубицьке, Либідське;

у Дніпровському районі - озеро Берізка, Русанівський канал;

у Оболонському районі - система озер Опечень, заливши Верблюд;

у Солом'янському районі - три ставки на річці Нивка у села Жуляни; три Совських ставка; три ставки в балці Проня;

у Святошинському районі - озеро Віра по вулиці Зодчих, ставок N 14 на річці Нивка по вулиці Верховинній, ставок N 15 на річці Нивка по вулиці Ушакова, ставок в СМТ Коцюбинське;

у Голосіївському районі - ставки Дідоровські, Голосіївські в парку імені Рильського, Совські по Червонозоряному проспекту, Мишеловські;

у Деснянському районі - озеро Алмазне, канал по вулиці Закревського, озера Бобровня, Гнилуша, Кругле;

у Дарницькому районі - озеро Нижній Тельбін, затоки Комуніст, Берковщина, три водойми по проспекту Бажана, озера Вирлиця, Пономарівське, Підбірне.

Платні пляжі столиці:

Пляжний комплекс Дніпровська Рів'єра. Адреса: А. Жуков, вул. Лютнева, 58к від авторинку на Столичному шосе поворот направо і 10 хвилин їзди на машині.

Пляжний комплекс Маячок Beach Club. Адреса: А. Жуков, вул. Лютнева, 58а; від авторинку на Столичному шосе - поворот направо і 10 хвилин їзди на машині.

База відпочинку Труханів. Адреса: острів Труханів, Паркова дорога, 12; пішки через пішохідний міст 10 хвилин ходьби або на машині з боку Московського моста.

Bora Bora Beach Club. Адреса: А. Долобецький, ст. м. Гідропарк за Венеціанським містком пройти 5 хвилин.

City Beach Club Ocean Plaza. Адреса: Вулиця Антоновича, 176; ст. м. Либідська.

Пляжний комплекс Olmeca plage. Адреса: А. Долобецький, Гідропарк; пляж «Молодіжний»; ст. м. «Гідропарк», 7 хвилин від Венеціанського містка.

Джерело: Вечірній Київ