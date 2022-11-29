Київ готує частину котелень до роботи без електрики

Столична влада працює над тим, щоб кияни були з теплом

Киянам варто бути готовим до найгірших ситуацій

У Києві частину котелень готують до автономної роботи у разі відсутності електроенергії. Про це повідомив заступник київського міського голови Петро Пантелеєв в ефірі Радіо Свобода.

«Ми також готуємо наші котельні київські, певну їх частину для того, щоб вони могли працювати автономно, без подачі централізованої електроенергії. Ми замовили мобільні пересувні котельні, які також зможуть обігрівати такі приміщення», – зазначив посадовець.

За його словами, в Києві «абсолютно реально» працює 430 пунктів.

Нагадаємо, мер столиці Віталій Кличко закликав киян мати вдома запас технічної та питної води, запаси їжі, яку можна приготувати чи споживати без електроенергії, теплий одяг, заряджені ноутбуки та павербанки.

Раніше Кличко відповів на дорікання президента Володимира Зеленського щодо неналежної підготовки у столиці пунктів обігріву. Мер міста зазначив, що у Києві працюють понад 430 пунктів обігріву.

Також незабаром місто отримає 12 пересувних модульних котелень, які замовило спеціально під пункти обігріву.