Кличко закликав киян зробити запаси води та харчів

У Києві вже відкрито 430 пунктів обігріву, де люди можуть отримати необхідні послуги

Окупанти планують ракетні удари по інфраструктурі України

Киянам варто враховувати різні сценарії та бути готовим до всього. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко в інтерв’ю «РБК-Україна».

Кличко закликає мешканців столиці мати вдома запас технічної та питної води, запаси їжі, яку можна приготувати чи споживати без електроенергії, теплий одяг, заряджені ноутбуки та павербанки.

«Закачайте офлайн-карти на свої телефони. У разі поганого сценарію було б добре, якби кожен мав можливість або поїхати до свого будинку в передмісті, де є вода, піч, або поїхати до своїх знайомих. Але ми робимо все для того, щоб гіршого випадку не сталося», – додав Кличко.

Мер нагадав, що за інформацією військових, росіяни планують і надалі завдавати підступних ударів по інфраструктурі України, щоб залякати українців темрявою і холодом.

У Києві вже відкрито 430 пунктів обігріву, де люди можуть отримати необхідні послуги – тепло, воду, телекомунікації, інтернет-зв'язок, довідку.

«Всі лікарні, дитячі садки, школи тощо облаштовуються електрогенераторами, і ми контролюємо, щоб там також був відповідний запас палива. У Києві ми зробили запас палива, щоб наш комунальний транспорт, «швидкі», лікарні працювали», – додав міський голова.

Нагадаємо, вчора пезидент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні заявив, що Росія готує нові ракетні удари по Україні.