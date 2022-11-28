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Кличко закликав киян зробити запаси води та харчів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кличко закликав киян зробити запаси води та харчів
У Києві вже відкрито 430 пунктів обігріву, де люди можуть отримати необхідні послуги
фото з відкритих джерел

Окупанти планують ракетні удари по інфраструктурі України

Киянам варто враховувати різні сценарії та бути готовим до всього. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко в інтерв’ю «РБК-Україна».

Кличко закликає мешканців столиці мати вдома запас технічної та питної води, запаси їжі, яку можна приготувати чи споживати без електроенергії, теплий одяг, заряджені ноутбуки та павербанки.

«Закачайте офлайн-карти на свої телефони. У разі поганого сценарію було б добре, якби кожен мав можливість або поїхати до свого будинку в передмісті, де є вода, піч, або поїхати до своїх знайомих. Але ми робимо все для того, щоб гіршого випадку не сталося», – додав Кличко.

Мер нагадав, що за інформацією військових, росіяни планують і надалі завдавати підступних ударів по інфраструктурі України, щоб залякати українців темрявою і холодом.

У Києві вже відкрито 430 пунктів обігріву, де люди можуть отримати необхідні послуги – тепло, воду, телекомунікації, інтернет-зв'язок, довідку.

«Всі лікарні, дитячі садки, школи тощо облаштовуються електрогенераторами, і ми контролюємо, щоб там також був відповідний запас палива. У Києві ми зробили запас палива, щоб наш комунальний транспорт, «швидкі», лікарні працювали», – додав міський голова.

Нагадаємо, вчора пезидент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні заявив, що Росія готує нові ракетні удари по Україні.

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Теги: Київ електроенергія Віталій Кличко

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