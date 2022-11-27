Енергетична тривога в столиці. Кличко спростував звинувачення Зеленського і Тищенка

Кличко: «У Києві облаштовані та працюють понад 430 пунктів обігріву»

Мер Києва Віталій Кличко відповів на дорікання президента Володимира Зеленського щодо неналежної підготовки у столиці пунктів обігріву. Мер міста зазначив, що у Києві працюють понад 430 пунктів обігріву.

«У Києві облаштовані та працюють понад 430 пунктів обігріву. За період відсутності в місті електроенергії після масованої ракетної атаки, до них звернулися всього 3700 людей. В основному - щоб зарядити телефони та інші гаджети», – уточнив Кличко.

Голова столиці також зазначив, що у разі виникнення надзвичайної ситуації у місті буде розгорнуто ще 100 пунктів додатково. «І ми готуємо на випадок надзвичайної ситуації оперативно розгорнути ще понад 100 пунктів. Зазначу, що місто забезпечило понад 400 генераторів для роботи цих пунктів. Ще близько 100 генераторів надали волонтери та благодійні організації.

Також незабаром місто отримає 12 пересувних модульних котелень, які замовило спеціально під пункти обігріву…Я не хочу, особливо в нинішній ситуації, вступати в політичні баталії. Це безглуздо. Мені є чим займатися. Та зазначу, що маніпулювати не треба», – зазначив Кличко.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у своєму зверненні 25 листопада дорікнув київській владі за «профанацію» і погане забезпечення «Пунктів незламності» у столиці. «По всій країні розгорнуті «Пункти незламності». Але знаю, що, на жаль, не у всіх містах місцева влада попрацювала якісно, зокрема багато скарг у Києві. Фактично нормально забезпечені лише пункти, які розгорнуті на базі ДСНС та на столичному вокзалі. А над іншими пунктами ще, м’яко кажучи, потрібно працювати. Прошу, зверніть увагу, кияни потребують більшого захисту», – сказав Зеленський.

Також народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко проінспектував пункти незламності, які працюють у столиці. На одному з таких прилистків нардепа обурила табличка з інформацією про час роботи. Тищенко її зняв та написав обурливий пост.