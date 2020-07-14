Київ має поглинути Коцюбинське. Заява Кличка



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Рішення про приєднання Коцюбинського до Києва має ухвалити парламент

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що селище міського типу Коцюбинське повинне стати частиною Києва. На думку столичного голови, це, насамперед, - в інтересах мешканців селища.

«Ми вважаємо Коцюбинське частиною Києва. Бо селище міського типу є своєрідним анклавом на території столиці і не має шляхів автомобільного сполучення із жодним іншим населеним пунктом. Коцюбинське сьогодні не входить до жодного з адміністративних районів Києва і штучно підпорядковане в сферах освіти та медицини Ірпінській міській раді, - зазначив Кличко. - Натомість мешканці Коцюбинського користуються соціальною та комунальною інфраструктурою столиці. Бо фактично проживають в Києві. І вони повинні мати такі ж права, що і кияни. А не їхати в той же Ірпінь за отриманням довідок і сервісів».

Він додав, що мешканці селища давно виступають за приєднання Коцюбинського до Києва, а Київрада підтримала таке прагнення.

«Сьогодні деякі політики намагаються лобіювати приєднання Коцюбинського до Бучанського району, що є нелогічним ані з територіальної, ані з інфраструктурної, ані з соціально-економічної токи зору», - підкреслив Кличко.

«Тепер рішення про приєднання Коцюбинського до Києва - виключно за парламентом. І депутати мають виходити суто з інтересів жителів Коцюбинського, а не керуватися іншими міркуваннями та мотивами», - зауважив Кличко.

Нагадаємо, 3 березня 2018 року в Коцюбинському пройшли громадські слухання, на яких обговорювалося питання приєднання селища до Києва. У них взяли участь 1340 жителів селища, 61% з яких проголосували за приєднання до столиці.

Восени 2018 року Київська міська рада попросила Верховну Раду приєднати до столиці селище Коцюбинське. У 2019 році з’явилось рішення Київоблради.

У лютому 2020 року громада смт Коцюбинське попросила мера столиці найближчим часом передати на розгляд Верховної Ради звернення про приєднання селища до міста.

Селище Коцюбинське загальною площею 87 га оточене київською територією з усіх боків. Питання його приєднання до столиці обговорюється вже багато років. Але в травні 2015 року депутати селищної ради прийняли рішення про приєднання його до передмістя Києва, міста Ірпінь. У травні 2016 року це рішення було скасовано в суді.