Коцюбинське до виборів мера столиці може стати частиною Києва



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Віталій Кличко направив у Раду звернення про приєднання селища до міста

Громада смт Коцюбинське, що під Києвом, попросила мера столиці найближчим часом передати на розгляд Верховної Ради звернення про приєднання селища до міста.

Віталій Кличко направив звернення до профільного комітету Ради, а Київрада та Київоблрада вже проголосували свої звернення щодо приєднання селища. Якщо Верховна Рада подасть відповідний законопроєкт і його встигнуть розглянути до призначення виборів, жителі селища Коцюбинського зможуть проголосувати на виборах мера Києва вже цієї осені.

«‎Taxation without representation – нас не влаштовує. Хочемо на цих виборах восени мати право формувати владу столиці», – каже мешканка смт Коцюбинського, активістка Ірина Федорів.

Коцюбинське знаходиться на відстані 16 км від центра Києва. Але цей населений пункт і досі лишається анклавом в межах столиці.

Мешканці Коцюбинського не мають змогу отримувати медичні послуги на такому ж рівні, як в Києві. Наприклад, у селищі є лише амбулаторія, стаціонарну лікарню закрили у 2019 році. Немає комунального транспорту, доїхати до Києва можна маршрутками до станції метро «‎Академмістечко» – і за міжміським тарифом. Більша частина місцевих податків надходить до київського бюджету.

Територія Коцюбинського розміщує багато новобудов. За неофіційними даними у смт проживають до 30 тис. осіб. При тому, що прописку смт з них мають близько 9 тисяч.«Мер Києва разом з головою селища Ольгою Матюшиною звернулися письмово до профільного комітету парламенту. Є офіційна позиція. Чекаємо на те, що скажуть парламентарі», – повідомила Федорів.

Нагадаємо, 3 березня 2018 року в Коцюбинському пройшли громадські слухання, на яких обговорювалося питання приєднання селища до Києва. У них взяли участь 1340 жителів селища, 61% з яких проголосували за приєднання до столиці.

Селище Коцюбинське загальною площею 87 га оточене київською територією з усіх боків. Питання його приєднання до столиці обговорюється вже багато років. Але в травні 2015 року депутати селищної ради прийняли рішення про приєднання його до передмістя Києва, міста Ірпінь. У травні 2016 року це рішення було скасовано в суді.

Як повідомлялося, восени 2018 року Київська міська рада попросила Верховну Раду приєднати до столиці селище Коцюбинське. У 2019 році з’явилось рішення Київоблради.

Джерело: Хмарочос