Київ отримає новий Герб



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Робоча група затвердила технічне завдання для майбутнього конкурсу на зображення Герба

Київ проведе конкурс на зображення Герба столиці

У Києві відбудеться конкурс на розробку художнього зображення офіційного символу столиці. 5 лютого робоча група, до складу якої входять представники усіх фракцій Київради, а також члени Українського геральдичного товариства, затвердила технічне завдання для майбутнього конкурсу. Про це повідомляє прес-служба Київради.

Згідно з документом, проекти зображення Герба мають ґрунтуватися на історичних традиціях Києва. Зображення можуть створюватися індивідуально або творчим колективом.

«Наразі Київ використовує символіку, яка не повною мірою відповідає принципам, правилам та традиціям європейської геральдики. Ми створили робочу групу із залученням експертів і сьогодні затвердили технічне завдання. Воно містить всі ключові елементи та параметри майбутнього Герба. Важливий момент, що ескізні проекти мають бути розроблені на основі історичних традицій з використанням відомих символів місцевого самоврядування Києва. Таким чином оновлений Герб столиці відповідатиме вимогам історії та сучасності водночас», - наголосив голова робочої групи, заступник міського голови – секретар Київради Володимир Прокопів.

Для участі у конкурсі учасники мають представити ескізний проект Герба міста Києва (кольоровий та одноколірний). Також конкурсанти надаватимуть пояснювальну записку з геральдичним описом і обґрунтуванням композиції. Ескізні проекти мають бути представлені на папері формату А3 або А4.

Деталі проведення конкурсу, його тривалість та терміни визначення переможців робоча група має затвердити найближчим часом.

Нагадаємо, у грудні 2018 року було оприлюднено 10 варіантів талісмана Києва, які пройшли перший етап відбору: Каштанчик Кий, Каштан Соловейко, Пес Каштанчик, Каштанчик їжак, Штанчик та інші. Невдовзі журі оголосило про скасування конкурсу, заявивши, що жодна робота не є гідною перемоги.