Київ у вогні: за тиждень у столиці сталося 280 пожеж



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Ліквідація пожежі у приватній садибі на вул. Гомельській Фото: ДСНС

На пожежах за тиждень загинула 1 особа

Впродовж минулого тижня (з 1 до 7 квітня) пожежно-рятувальними підрозділами Київського гарнізону здійснено 451 виїзд. За даний період вогнеборці ліквідували 280 пожеж, 1 аварію, 42 рази надавали допомогу мешканцям міста та іншим службам. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

На пожежах за тиждень загинула 1 особа, 4 людини травмовано, ще трьох врятовано.

В екосистемах міста Києва за вказаний час виникло 90 пожеж на загальній площі 21,65 га. Всього з початку року здійснено 219 виїздів та ліквідовано загоряння на площі 78,527 га.

Також протягом даного періоду підрозділи столичного гарнізону здійснили 9 виїздів для відпрацювання інформації щодо мінування об’єктів міста. Всього за 2019 рік здійснено 74 виїздів по заявках щодо мінування об’єктів Києва.

Як повідомлялося, у Києві близько 23:50 7 квітня спалахнула пожежа в районі Куренівки, на вулиці Гомельській, 30. В процесі пожежі мешканці сусідніх будинків почали допомагати гасити пожежу.

ЗМІ повідомляли про щонайменше три вибухи газових балонів та чотири будинки, які охопив вогонь.

Масштабну пожежу, яка знищила дерев’яний сарай, дерев’яну прибудову, літню кухню та одноповерховий житловий будинок, вдалося ліквідувати о 3:12 8 квітня.