Масштабна пожежа повністю знищила приватну садибу в Києві (фото, відео)



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Вогонь бушував на площі 600 кв. м Фото: ДСНС

Рятувальники чотири години боролися з вогнем на території садиби

Пожежу, яка виникла на території приватної садиби на вул. Гомельській у Подільському районі Києва, було ліквідовано о 3:12. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС України у Києві.

Інформація про пожежу надійшла до оперативно-координаційного центру о 23:06.

По прибуттю на місце події перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що на прибудинковій території горить сміття, трав'яний настил та дерева на площі 200 кв. м з розповсюдженням вогню на одноповерховий житловий будинок та гараж.

«Під час гасіння пожежі в одній із допоміжних господарських споруд вибухнуло декілька газових балонів. В результаті вибуху та через щільну забудову приватної ділянки площа пожежі значно збільшилась. Під час гасіння пожежі рятувальники винесли на безпечну відстань 1 кисневий балон та 4 каністри з бензином (3 з яких були порожніми). Гасіння пожежі ускладнювалось великим захаращенням території приватної ділянки горючими матеріалами. Також найближчі пожежні гідранти були із слабким тиском води, що ускладнювало водопостачання, тож вогнеборцям доводилось прокладати магістральні лінії великою протяжністю», - розповіли у ДСНС

Вже 8 квітня о 01:43 пожежу на площі 600 кв. м було локалізовано, а о 03:12 - ліквідовано.

В результаті пожежі знищено дерев’яний сарай, дерев’яну прибудову, літню кухню та одноповерховий житловий будинок. Вогнеборцям вдалося попередити подальше поширення полум’я на поруч розташовані приватні житлові будинки з допоміжними спорудами.

На місці події працювало 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 43 чоловіки особового складу Головного управління ДСНС України у Києві.

Причина пожежі та збиток з’ясовується.

Під час гасіння пожежі загиблих та травмованих немає.

Як повідомлялося, у Києві близько 23:50 7 квітня спалахнула пожежа в районі Куренівки, на вулиці Гомельській, 30. В процесі пожежі мешканці сусідних будинків почали допомогати гасити пожежу.

ЗМІ повідомляли про щонайменше три вибухи газових балонів та чотири будинки, які охопив вогонь.