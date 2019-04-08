У Києві спалахнула масштабна пожежа у приватному секторі, чутно вибухи



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Пожежа сталася на вулиці Гомельській Фото: «Українська правда»

За словами очевидців, горять чотири будинки

У неділю ввечері в Києві спалахнула пожежа на вулиці Гомельській, 31. Як повідомляє «Українська правда», пролунало щонайменше три вибухи. За словами очевидців, горять чотири будинки.

Зазначається, що пожежа спалахнула в приватному будинку, пізніше вогонь перекинувся на інші.

Сусіди говорять, що у будинку ніхто не жив більше року. За їх словами, вибухнули газові балони.

Як додає паблік «Київ оперативний» у Facebook, у пожежних гідрантах й каналізаціях немає води.

«Прямо зараз спалахнула дуже серйозна пожежа на вулиці Гомельській, 30. Вже палає три приватні будинки. Площа пожежі вже досягла великіх масштабів. Зникло світло, чутно якісь вибухи. На місці працюють дуже багато рятувальників ДСНС. Все ускладнюються тим, що у більшості пожежних гідрантів, які у каналізаціях, зовсім немає води», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 квітня у Києві горіла багатоповерхівка, загинула людина.