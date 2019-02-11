Київ веде переговори про об’єднання з трьома містами



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До київської агломерації може увійти частина міст області

Пропозиція про асоціацію йде не тільки з боку Києва

Наразі ведеться діалог про об'єднання Борисполя, Бучі, а також Вишневого з Києвом. За оптимістичним сценарієм, агломерація відбудеться протягом 5 років.

Про це в інтерв'ю 44.ua розповів перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

«Пропозиція про асоціацію йде не тільки з боку Києва. Є в передмісті такі населені пункти, які самі виявили бажання щодо агломерації. Зараз є діалог з містом Бориспіль, Буча, Вишневе. Але це виключно діалог. Голосно заявляти про те, що вже узгоджене або неузгоджене рішення, я не можу», - сказав чиновник.

Він додав, що якщо говорити про агломерацію у повному її масштабі, то «це може зайняти (об'єднання з передмістям. - Ред.) близько 5 років».

Нагадаємо, нещодавно мер Києва Віталій Кличко заявив, що столична влада має намір у 2019 році впритул зайнятися проектом створення Київської агломерації.

Як повідомлялося, Кличко в лютому 2018 роки віддав протокольне доручення створити депутатську групу для вирішення питань, пов'язаних зі створенням Київської агломерації. За його даними, щодня півмільйона людей приїжджають до Києва з міст-супутників, користуючись інфраструктурою столиці та її установами соціальної сфери. «Нам необхідно розробити статус асоціації міст, селищ і сіл, розташованих біля Києва, і просуватися до розвитку агломерації», - заявив тоді мер столиці.

За словами першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, в українському законодавстві відсутнє позначення поняття «агломерація». «Ми маємо або прописати це поняття, або очікувати закон, який був зареєстрований, але спрямований на доопрацювання, або шукати міжнародний досвід і впроваджувати його на території Київської агломерації», - пояснив заступник голови КМДА.

Відомо, що низка міст Київщини планує взяти участь у створенні місцевої асоціації «Київська агломерація».



