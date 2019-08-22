Київ визнано однією з найпрозоріших європейських столиць



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Представники Transparency International з 20 країн оцінили 26 столиць

Київ, Вільнюс, Мадрид, Прага, Приштина і Таллінн є найпрозорішими європейськими столицями. Такими є результати пілотного дослідження, яке проводили представники Transparency International з 20 країн.

У 2018 році експерти під егідою Тransparency International Slovensko оцінили 26 столиць за 14 індикаторами. Зокрема, враховувалися наявність і доступність даних про бюджет міста й закупівлі, про мера, депутатів та їхню роботу, а також доступ до публічної інформації. Експерти вивчали сайти місцевої влади і відповіді на запити.

«Київ опинився в лідерах цього пілотного дослідження, зокрема, завдяки зручній національній системі публічних закупівель ProZorro, публічному реєстру електронних декларацій і повноті інформації на сайті КМДА. Але водночас у нас немає реєстру лобістів, як, наприклад, у Мадриді, інформації про зарплату мера та його радників», - розповів виконавчий директор ТІ Україна Андрій Боровик.

Нагадаємо, що Transparency International Ukraine розробила та впроваджує Рейтинг прозорості 100 найбільших міст України. Команда ТІ Україна щорічно аналізує міста за 91 індикатором у 13 сферах. За два роки середній показник прозорості міст підвищився на 36%. У 2018 році лідерами Рейтингу стали Дрогобич, Маріуполь та Вінниця.

Трансперенсі Інтернешнл Україна – акредитований представник глобального руху Transparency International, що комплексно підходить до розробки і впровадження змін задля зниження рівня корупції.

ТІ Україна адмініструвала та передала державі системи ProZorro, ProZorro.Продажі, eHealth та E-Data. Також наш інноваційно-експертний центр впровадив Рейтинг прозорості міст і розбудовує спільноту DOZORRO для контролю за публічними закупівлями.