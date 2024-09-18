Київ запровадив нову соціальну послугу супроводу під час інклюзивного навчання

На сьогодні послугу отримуватимуть 50 учнів, які потребують супроводу

У Києві запроваджено нову послугу супроводу під час інклюзивного навчання. Це десята послуга, яку надає місто за соціальним замовленням. Про це повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень та відповідальна з питань безбар’єрності в Києві Марина Хонда.

«Департамент соціальної та ветеранської політики КМДА провів 5 конкурсів з пошуку виконавця цієї послуги. Однак вони не дали результатів через відсутність заявок. Оскільки головними вимогами до виконавця є висока кваліфікація фахівців, які переважно працюють у приватному секторі, та його відповідність державним стандартам. Цього разу конкурс відбувся, і переможцем визнано ГО «Спілка Самаритян України Київське Об’єднання». Ця організація має відповідні ресурси та досвід», – зазначила Хонда.

За її словами, на сьогодні послугу отримуватимуть 50 учнів, які відповідно до висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку потребують супроводу під час інклюзивного навчання.

«За даними Департаменту освіти і науки, наразі 230 дітей потребують супроводу. Тому ми продовжуємо роботу над розширенням доступу до цієї послуги, адже наша мета – створити безбар’єрні умови для всіх дітей у Києві», – додала заступниця голови КМДА.

Раніше повідомлялося, що у Києві вчителька інклюзивного класу побила дитину з аутизмом. У Департаменті освіти і науки Києва провели перевірку.



