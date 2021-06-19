У Києві вчителька інклюзивного класу побила дитину з аутизмом (відео)

Поліція Києва з’ясовує причетність учительки до побиття школяра

У Києві в одній зі шкіл вчителька інклюзивного класу побила учня з особливими освітніми потребами. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«Під час моніторингу соціальних мереж мною виявлено відео, з якого вбачається порушення права учня однієї зі столичних шкіл на гідне ставлення та захист від насильства. Так, на відео зафіксовано факт вчинення фізичного насильства над дитиною з особливими освітніми потребами вчителем інклюзивного класу. Свідками цього також стали інші учні», – написала вона у Фейсбуці.

Денісова повідомила, що звернулася до голови Шевченківської районної державної адміністрації «для забезпечення невідкладного реагування на цей ганебний факт».

Омбудсман наголосила на необхідності захисту дітей від усіх форм насильства, а також звернула увагу на те, що діти, які стають свідками злочину, зазнають психічного травмування.

«На кожен такий факт має бути забезпечено своєчасне та належне реагування як з боку соціальних служб, так і правоохоронних органів», – наголосила Денісова.

У Департаменті освіти і науки Києва повідомили, що вже проводять перевірку.

«Фахівці Департаменту освіти і науки вийшли на перевірку до школи №58 Шевченківського району, у зв’язку з інцидентом в одному з інклюзивних класів. Про цей випадок стало відомо з відео, що з’явилось в мережі інтернет сьогодні вночі. Перевірку буде здійснено максимально ретельно із залученням правоохоронних органів та служби у справах дітей. По закінченню перевірки, в межах чинного законодавства, буде прийнято відповідні управлінські рішення щодо учасників цього конфлікту», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, народний депутат Павло Сушко розмістив у Телеграмі відео, на якому зафіксовано інцидент, уточнивши, що він стався в інклюзивному класі київської школи №58.

Правоохоронці проводять перевірку інциденту, який стався в одній з київських шкіл.

«Відео за участю працівниці школи та вихованця поліцейські виявили під час моніторингу соціальних мереж. Правоохоронці негайно відреагували та виїхали на місце події. Наразі ювенальні поліцейські спілкуються з учасниками події, педколективом та батьками школярів», – йдеться у повідомленні.

Попередньо ювенальні поліцейські з’ясували, що цей інцидент стався у грудні минулого року, проте тоді до поліції ніхто не звертався.

Зараз поліцейські проводять перевірку, після завершення якої події буде надано правову кваліфікацію.