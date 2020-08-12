Київ знову обійшов усі регіони за кількістю нових випадків Covid-19



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За добу у Києві виявлено ще 182 хворих на коронавірус

Станом на ранок 12 серпня у Києві підтверджено 9869 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилась на 182 особи. За попередню добу збільшення складало 123 особи.

Це найбільша кількість нових випадків Covid-19 у порівнянні з усіма регіонами України.

Від початку епідемії у Києві одужали 3278 людей (за добу 31), померли 147 осіб.

У Київській області зафіксовано 4307 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 68 осіб. За попередню добу збільшення складало 42 особи. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 3021 особи (за добу 51), померли 71 людина (за добу 1).

Загалом в Україні підтверджено 84548 випадків Covid-19. Протягом 11 серпня зафіксовано 1433 нових випадки коронавірусу.

Коронавірус в Україні

Всього 83115

Одужали 44934

Хворіють 36230

Померли 1951

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Нагадаємо, станом на ранок 11 серпня у Києві було підтверджено 9687 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 123 особи.

У Київській області було зафіксовано 4239 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 42 особи.