У Києві за добу знову більше сотні нових випадків Covid-19



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Коронавірус виявлено ще у 123 киян

Станом на ранок 11 серпня у Києві підтверджено 9687 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 123 особи. За попередню добу збільшення складало 66 осіб.

Від початку епідемії у Києві одужали 3247 людей (за добу 33), померли 147 осіб.

У Київській області зафіксовано 4239 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 42 особи. За попередню добу збільшення складало 21 особу. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 2970 особи (за добу 8), померли 70 людей (за добу 1).

Загалом в Україні підтверджено 83115 випадків Covid-19. Протягом 10 серпня зафіксовано 1158 нових випадків коронавірусу.

Коронавірус в Україні

Всього 81957

Одужали 44359

Хворіють 35676

Померли 1922

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Як повідомлялося, станом на ранок 10 серпня у Києві підтверджено 9564 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 66 осіб.