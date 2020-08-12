Оперативні дані МОЗ. В Україні за добу виявлено 1433 нових випадків Covid-19



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Загалом одужали 45 686, за добу 1327 людей (вчора 387), летальних випадків – 1970, за добу - 19 (вчора 29)

Загалом з початку епідемії коронавірусу зафіксовано летальних випадків 1970

В Україні станом на ранок 12 серпня зафіксовано 1433 нових випадків коронавірусу, це на 275 випадків більше, ніж учора (1 158). Про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Загалом одужали 45 686, за добу 1327 людей (вчора 387), летальних випадків – 1970, за добу - 19 (вчора 29).

Всього зафіксовано 84 548 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

На Буковині минулої доби зафіксували 113 нових випадків коронавірусу, три з яких – смертельні.

Коронавірус в Україні

Всього 83115

Одужали 44934

Хворіють 36230

Померли 1951

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Нагадаємо, в Україні станом на 11 серпня зафіксовано 1 1158 нових випадків коронавірусу, це на 150 випадків більше, ніж у попередній день (1 008).

До відома, американський мільярдер і філантроп Білл Гейтс спрогнозував закінчення пандемії у 2021 році.