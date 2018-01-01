Київрада може закрити школи на карантин

Петиція про закриття шкіл у Києві та області на карантин у зв'язку з епідеміологічною ситуацією прийнята до розгляду

Київська міська рада прийняла до розгляду електронну петицію «Закрити школи м. Києва та Київської області на карантин у зв'язку з епідеміологічної ситуацією», оскільки вона набрала необхідну кількість голосів. Про це повідомляє прес-служба Київради. Вказана петиція набрала 10629 голосів при мінімально необхідних 10000. Київський



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Петиція про закриття шкіл у Києві та області на карантин у зв'язку з епідеміологічною ситуацією прийнята до розгляду

Київська міська рада прийняла до розгляду електронну петицію «Закрити школи м. Києва та Київської області на карантин у зв'язку з епідеміологічної ситуацією», оскільки вона набрала необхідну кількість голосів. Про це повідомляє прес-служба Київради.

Вказана петиція набрала 10629 голосів при мінімально необхідних 10000.

Київський міський голова Віталій Кличко вже доручив постійним комісіям Київради з питань освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту, а також з питань охорони здоров’я та соціального захисту розглянути електронну петицію в установленому порядку.

Авторка звернення Ольга Довженко наводить дані інформаційного бюлетеня Українського центру контролю і моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров'я, згідно з якими з у грудні 2017 року всього за тиждень на грип і ГРВІ захворіли 192 тисячі 724 українці, з них - 71,6% діти до 17 років.

«Найбільше випадків захворювання зафіксовано в Київській області (838,8 на 100 тисяч населення), найменше - в Тернопільській (224,0 на 100 тисяч населення)», - повідомила Довженко.

У зв'язку з цим авторка пропонує закрити навчальні заклади у столиці та області на карантин у зв'язку зі складною епідеміологічної ситуацією.

Як повідомлялося, у перший тиждень січня у Києві зафіксовано зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 9,5%.