Київрада розгляне петицію про знесення каплиці біля Десятинної церкви

Петиція про знесення споруди УПЦ МП біля Десятинної церкви зібрала голоси

Кияни зібрали необхідну кількість голосів під петицією з вимогою знести будівлю УПЦ Московського патріархату, розташовану біля Десятинної церкви в центрі столиці. Про це повідомляється на сайті Київської міської ради. «Територія, на якій незаконно побудована споруда - каплиця УПЦ МП, належить до особливо цінних земель історико-культурного



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петиція про знесення споруди УПЦ МП біля Десятинної церкви зібрала голоси

Кияни зібрали необхідну кількість голосів під петицією з вимогою знести будівлю УПЦ Московського патріархату, розташовану біля Десятинної церкви в центрі столиці.

Про це повідомляється на сайті Київської міської ради.

«Територія, на якій незаконно побудована споруда - каплиця УПЦ МП, належить до особливо цінних земель історико-культурного призначення та містить культурну спадщину Києва, є пам'яткою історії національного та місцевого значень», - пише в петиції її автор В'ячеслав Толпига.

За його словами, ця територія належить громаді Києва і була передана в постійне користування Національному музею історії України для збереження цієї пам'ятки без зміни цільового призначення.

Наразі пропозиція зібрала більше 10,9 тис. голосів.

За правилами Київської міської ради, петиції, що збирають щонайменше 10 тисяч підписів, влада міста має розглянути протягом 90 днів.

УПЦ МП називає цю споруду Володимиро-Ольгинським храмом свого Десятинного чоловічого монастиря.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд арештував Олексія Шемотюка і Олександра Горбаня, яких поліція підозрює у спробі підпалу нелегального «монастиря» Московського патріархату, самовільно збудованого на території Національного музею історії України.

Читайте матеріал «Главкому» «Московська церква пішла проти Євангелія. Священнослужителі різних конфесій коментують скандал у Запоріжжі».