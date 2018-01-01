Суд арештував колишнього військового за спробу підпалу споруди Московської церкви

В якості альтернативи арештованому призначили заставу у 2,2 мільйона гривень

Шевченківський районний суд арештував Олексія Шемотюка і Олександра Горбаня, яких поліція підозрює у спробі підпалу нелегального «монастиря» Московського патріархату, самовільно збудованого на території Національного музею історії України. Про це у Facebook пише народний депутат Ігор Луценко. За його словами, поліція інкримінувала



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В якості альтернативи арештованому призначили заставу у 2,2 мільйона гривень

Шевченківський районний суд арештував Олексія Шемотюка і Олександра Горбаня, яких поліція підозрює у спробі підпалу нелегального «монастиря» Московського патріархату, самовільно збудованого на території Національного музею історії України. Про це у Facebook пише народний депутат Ігор Луценко.

За його словами, поліція інкримінувала чоловікам «підпал», що є тяжким злочином, за який покарання складає позбавлення волі на строк від трьох років. При цьому альтернативою арешту визначено заставу у 2,2 мільйона гривень для кожного з підозрюваних.

«Для мене це дуже дивна поведінка судді Левицької. Бо прокуратура і міліція налаштовані не надто агресивно, просили лише домашній арешт. Тим не менш, суддя впаяла фактично тримання під вартою – бо такі суми для застави, без допомоги сторонніх, у підозрюваних навряд чи найдуться», - написав депутат.

Народний обранець відзначив, що і Шемотюк, і Горбань є архітекторами, а один із них - друг «Цех» (за даними ЗМІ, це Шемотюк) – воював у складі ЗСУ, в аеророзвідці. За нього прийшли поручатися не тільки нардепи (Григорій Шверк та Луценко), а також представник Збройних сил майор Ярослав Гончар.

«За словами затриманих, вони намагалися привернути увагу до того, що територія Національного музею історії захоплена московськими церковниками. Поруч – фундамент Десятинної церкви, головного храму Київської Русі, котрий символічно хочуть застовпити за собою агенти ворожої держави», - пише нардеп.

Луценко нагадав, що намет московської церкви на території Національного музею з’явився при президентові Віктору Ющенку. За Віктора Януковича, який займав пост президента потім, там виросла капітальна споруда з «церквою» та «трапезною».

«МАФ при Януковичу було легалізовано судовим рішенням – звісно, незаконним», - підкреслив Луценко.

Читайте матеріал «Главкому» «Московська церква пішла проти Євангелія. Священнослужителі різних конфесій коментують скандал у Запоріжжі».