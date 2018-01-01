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    Суд арештував колишнього військового за спробу підпалу споруди Московської церкви

    В якості альтернативи арештованому призначили заставу у 2,2 мільйона гривень
    Шевченківський районний суд арештував Олексія Шемотюка і Олександра Горбаня, яких поліція підозрює у спробі підпалу нелегального «монастиря» Московського патріархату, самовільно збудованого на території Національного музею історії України. Про це у Facebook пише народний депутат Ігор Луценко. За його словами, поліція інкримінувала
    • Сьогодні, 20:48
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    В якості альтернативи арештованому призначили заставу у 2,2 мільйона гривень

    Шевченківський районний суд арештував Олексія Шемотюка і Олександра Горбаня, яких поліція підозрює у спробі підпалу нелегального «монастиря» Московського патріархату, самовільно збудованого на території Національного музею історії України. Про це у Facebook пише народний депутат Ігор Луценко.

    За його словами, поліція інкримінувала чоловікам «підпал», що є тяжким злочином, за який покарання складає позбавлення волі на строк від трьох років. При цьому альтернативою арешту визначено заставу у 2,2 мільйона гривень для кожного з підозрюваних.

    «Для мене це дуже дивна поведінка судді Левицької. Бо прокуратура і міліція налаштовані не надто агресивно, просили лише домашній арешт. Тим не менш, суддя впаяла фактично тримання під вартою – бо такі суми для застави, без допомоги сторонніх, у підозрюваних навряд чи найдуться», - написав депутат.

    Народний обранець відзначив, що і Шемотюк, і Горбань є архітекторами, а один із них - друг «Цех» (за даними ЗМІ, це Шемотюк) – воював у складі ЗСУ, в аеророзвідці. За нього прийшли поручатися не тільки нардепи (Григорій Шверк та Луценко), а також представник Збройних сил майор Ярослав Гончар.

    «За словами затриманих, вони намагалися привернути увагу до того, що територія Національного музею історії захоплена московськими церковниками. Поруч – фундамент Десятинної церкви, головного храму Київської Русі, котрий символічно хочуть застовпити за собою агенти ворожої держави», - пише нардеп.

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    Суд арештував колишнього військового за спробу підпалу споруди Московської церкви
    Суд арештував колишнього військового за спробу підпалу споруди Московської церкви
    Суд арештував колишнього військового за спробу підпалу споруди Московської церкви

    Луценко нагадав, що намет московської церкви на території Національного музею з’явився при президентові Віктору Ющенку. За Віктора Януковича, який займав пост президента потім, там виросла капітальна споруда з «церквою» та «трапезною».

    «МАФ при Януковичу було легалізовано судовим рішенням – звісно, незаконним», - підкреслив Луценко.

    Читайте матеріал «Главкому» «Московська церква пішла проти Євангелія. Священнослужителі різних конфесій коментують скандал у Запоріжжі».

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