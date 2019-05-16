Київрада за 182 млн грн викупить землю на березі Дніпра для створення парку



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Земельні ділянки загальною площею 6,3671 га викуплять в Ощадбанку

Сьогодні на пленарному засіданні Київської міської ради депутати затвердили розмір викупної ціни земельних ділянок між вулицею Микільсько-Слобідською та проспектом Броварським у Дніпровському районі столиці. Зокрема мова йде про три земельні ділянки загальною площею 6,3671 га. Про це повідомляє прес-служба Київради.

«Проект рішення про викуп трьох земельних ділянок, які зараз знаходяться у власності Ощадбанку, під створення зеленої зони було зареєстровано ще минулого року. Крім того на сайті Київради з’явилася й аналогічна петиція. Далі були напружені засідання різних робочих груп та комісій, години, проведені за переговорами, спілкування з людьми. Проголосувавши сьогодні у сесійній залі, ми як ніколи наблизилися до спільної мети - дати старт будівництву просторої та сучасної зеленої зони на березі Дніпра», - зазначив автор проекту рішення, депутат Київради Олег Петровець.

Орієнтовна вартість трьох земельних ділянок, які пропонується до викупу, становить 182,8 млн грн.

Рішення підтримали 71 депутат Київради.

Нагадаємо також, що Київ планує розширити межі пам’ятки археології національного значення «Китаївське городище і курганний могильник» та перетворити на археологічний парк.