Китаїв перетворять на археологічний парк



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«Китаївське городище і курганний могильник» Фото: День

Межі пам’ятки археології національного значення «Китаївське городище і курганний могильник» буде розширено

Київ планує розширити межі пам’ятки археології національного значення «Китаївське городище і курганний могильник» та перетворити на археологічний парк. Про це повідомив директор Департаменту охорони культурної спадщини Олександр Никоряк.

«У міста є бачення щодо створення археологічного парку. Вже розроблена облікова документація обох ділянок, що відносяться до Китаєва, у частині розширення меж пам’ятки. Вона пройшла вже консультаційну раду, де було рекомендовано об’єднати цю територію у єдину і зробити одну облікову картку, де будуть прописані межі. Зараз вона на доопрацюванні у розробника. Ми чекаємо від них доопрацювання зауважень Консультативної ради, щоб передати на розгляд Мінкультури, яке надасть статус пам’ятки, у разі відсутності зауважень до оформлення картки», – розповів Никоряк, якого цитує прес-служба КМДА.

Посадовець додав, що такі місця, як Китаїв, не повинні забудовуватися. На його думку, ідеально, щоб на цій території з’явився археологічний парк, який включав би постійні розкопки, музеєфікацію, часткову реконструкцію та загальний благоустрій території.

До слова, 10 травня під стінами Генеральної прокуратури України в Києві відбулась акція жителів Голосіївського району, які вимагали від ГПУ розслідувати кримінальне провадження за фактом привласнення та розтрати бюджетних коштів, виділених 10 років тому на очищення Оріхуватських озер Національного природного парку «Голосіївський».