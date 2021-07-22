Київрада зібралась на останнє засідання перед канікулами

У планах депутатів розглянути понад 200 питань

У четвер, 22 липня, депутати Київської міської ради ІХ скликання зібралися на пленарне засідання ІІ сесії.

Згідно з порядком денним, на розгляд депутатів винесено 207 проєктів рішень, серед яких 193 стосуються містобудування та землекористування.

Порядок денний засідання Київської міської ради 22 липня

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Ведеться онлайн-трансляція засідання.

За попередньою інформацією, це засідання Київради стане останнім перед канікулами - депутати будуть відпочивати до вересня.

Як повідомлялося, Київська міська рада звернеться до Верховної Ради України щодо надання дозволу на проведення пленарних засідань та постійних комісій в онлайн-режимі.