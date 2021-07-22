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    Київрада зібралась на останнє засідання перед канікулами

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    Пленарні засідання Київради відбуваються двічі на місяць - Київрада зібралась на останнє засідання перед канікулами
    Пленарні засідання Київради відбуваються двічі на місяць
    Фото: Київрада

    У планах депутатів розглянути понад 200 питань

    У четвер, 22 липня, депутати Київської міської ради ІХ скликання зібралися на пленарне засідання ІІ сесії.

    Згідно з порядком денним, на розгляд депутатів винесено 207 проєктів рішень, серед яких 193 стосуються містобудування та землекористування.

    Порядок денний засідання Київської міської ради 22 липня

    Для перегляду натисніть на документ

    Ведеться онлайн-трансляція засідання.

    За попередньою інформацією, це засідання Київради стане останнім перед канікулами - депутати будуть відпочивати до вересня.

    Як повідомлялося, Київська міська рада звернеться до Верховної Ради України щодо надання дозволу на проведення пленарних засідань та постійних комісій в онлайн-режимі.

    Теги: Київрада
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    Київрада зібралась на останнє засідання перед канікулами