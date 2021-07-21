Київрада хоче перейти на роботу в онлайн-режимі

Київрада звернеться до Верховної Ради щодо надання дозволу на проведення пленарних засідань та постійних комісій онлайн

Київська міська рада звернеться до Верховної Ради України щодо надання дозволу на проведення пленарних засідань та постійних комісій в онлайн-режимі. Про це повідомив депутат Київради, член Постійної комісії бюджету та соціально-економічного розвитку Дмитро Білоцерковець на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив депутат, ситуація з пандемією коронавірусу показала усьому світу, що треба вміти бути готовим оперативно адаптуватись до нових умов життя. У випадку коронавірусу – адаптуватись до онлайн формату спілкування та роботи.

«Враховуючи те, що ми не можемо виключати нову хвилю коронавірусу, який мутує, та запровадження локдауну, маємо зробити все можливе, аби міська рада в будь-яких умовах продовжувала ефективну роботу. У зв’язку з цим ми зареєстрували проєкт звернення до Верховної Ради України про необхідність внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо проведення засідань дистанційно», – зазначив Білоцерковець.

За словами депутата, проєктом рішення пропонується внести зміни до законодавства, та повноцінно дозволити місцевим радам проведення пленарних засідань та постійних комісій онлайн.

«Наразі така можливість є, але це стосується обмеженого кола тем, що неправильно, адже щодня у міської влади виникає чимало питань, які потребують оперативного реагування. Крім того, чому комітети Верховної Ради України мають можливість у режимі онлайн розглядати будь-які питання під час локдауну, а комісії міських рад цієї опції позбавлені», – наголосив Білоцерковець.

Депутат додав, що підтримання Верховною Радою запропонованих у проєкті пропозицій призведе до того, що міським радам не потрібно буде чекати для розв’язання важливих питань міста. Усі питання будуть вирішуватись оперативно, у звичному режимі, але онлайн. Єдина обов’язкова вимога – пряма трансляція таких засідань на офіційному сайті міських рад для максимальної публічності та гласності.

Як повідомлялося, Київ готується до третьої хвилі епідемії Covid-19. Наразі медичні заклади столиці готові розгорнути для прийому хворих на коронавірус близько 5,5 тис. ліжок.

Під час третьої хвилі епідемії Сovid-19 у Києві планується знов обмежити доступ у громадський транспорт і цього разу пускати туди за електронними спецперепустками.