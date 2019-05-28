Київська дитяча залізниця відкриває новий сезон



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Відкриття роботи дитячої залізниці у Сирецькому парку відбудеться 1 червня

У суботу, 1 червня, Київська дитяча залізниця відкриває свій 66-й сезон навчально-виробничої практики. Про це повідомляється на сторінці Київської дитячої залізниці у Facebook.

Відкриття заплановано на 10:00 суботи.

За традицією, новий сезон відкриває оновлений та відреставрований паровоз Гр-336.

Зазначається, що юним залізничникам потрібно прийти на годину раніше, об 9:00, до головного корпусу для проведення інструктажу.

Графіка роботи дитячої залізниці ще немає, оприлюднять згодом.

Також повідомляється, що більшість робіт із модернізації залізниці виконало АТ «Укрзалізниця».

Київська дитяча залізниця була відкрита 2 серпня 1953 року начальником Південно-Західної залізниці П.Ф. Кривоносом. З того часу понад 30 тисяч юних залізничників пройшли навчання по робітничих професіях залізничного транспорту – машиніст тепловоза, помічник машиніста тепловоза, черговий по залізничній станції, диспетчер руху поїздів, квитковий касир, провідник пасажирського вагона, оглядач вагона, монтер колії.

Довжина колії, замкнутої в кільце, Київської дитячої залізниці становить близько 2,5 км. Крім того, залізниця має 100-метровий віадук та 7 стрілочних переводів.

Рухомий склад Малої Південно-Західної налічує 2 тепловози серії ТУ- 7, паровоз Гр- 336 та 6 пасажирських вагонів.

Південно-Західна залізниця обладнала навчальні кабінети, навчальний полігон, спортивний майданчик, зону відпочинку для вихованців Київської дитячої залізниці. Діти забезпечуються форменим одягом.