Київська прокуратура оголосила нову підозру шлюбному аферисту з Молдови

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Фото: Нацполіція Затриманий аферист із Молдови

Черговою жертвою шахрая стала киянка, з якою він познайомився у липні минулого року.

Київською прокуратурою повідомлено про підозру за ще одним епізодом шахрайства так званому «шлюбному аферисту» - 32-річному громадянину Республіки Молдова, жертвами якого стали кілька жінок та їх родичі з різних регіонів України. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

«Черговою жертвою шахрая стала киянка, з якою він познайомився у липні минулого року. Представившись акціонером іноземного банку, він невдовзі запропонував жінці одружитися та навіть визначив дату весілля. На святкування та інші потреби батьки потерпілої виділили грошові кошти, частину з яких аферист витратив на весільний наряд, а решту (майже 130 тис гривень) залишив собі. Заволодівши грошима нареченої, аферист втік», - йдеться в повідомленні.

За цим епізодом Київською місцевою прокуратурою №8 зловмиснику оголошено підозру за ч. 2 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілій, вчинене повторно.

Зазначимо, що вказаний громадянин перебував у міжнародному розшуку та був затриманий у столиці у квітні поточного року. Представляючись працівником адміністрації президента України, він входив у довіру жінкам та пропонував їм одружитися. Одночасно аферист встигав ошукати і родичів цих жінок, пропонуючи спільний бізнес та беручи на це гроші.

На сьогодні, окрім останнього епізоду, зловмисник має ще 6 доведених фактів шахрайства на суму 1,5 млн гривень, за якими йому оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.