Київські фонтани працюватимуть ще місяць



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Фото: Інформатор Фонтан на Майдані Незалежності

Сезон фонтанів завершиться 30 вересня

Київськими фонтанами можна буде насолодитися ще місяць. Сезон фонтанів завершиться 30 вересня.

Про це в коментарі 44.ua повідомила глава КП «Київводфонд» Світлана Козловська.

«Сезон фонтанів завершиться 30 вересня згідно із затвердженим графіком роботи фонтанів. У 2018 році на їх обслуговування було заплановано понад 65 млн грн. В даний час на обслуговування фонтанів витрачено 3,1 млн грн», - сказала глава КП.

А вже з 1 жовтня почнуться демонтажні роботи зовнішнього обладнання всіх фонтанів.

«Світло-музичний фонтанний комплекс, який складається з одного великого і шести малих фонтанів, буде законсервовано спеціально розробленою конструкцією, яка буде захищати їх в зимовий період і від вандалів. Також із залученням фахівців-дайверів демонтують фонтанний комплекс в акваторії Русанівського каналу», - додала Козловська.

Нагадаємо, 1 травня увечері на Майдані Незалежності в центрі Києва запрацювали світло-музичні фонтани.