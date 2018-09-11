«Київтеплоенерго» закупить комп’ютери на 8 млн грн



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Підрядник повинен поставити комунальному підприємству 350 персональних комп'ютерів

Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» оголосило закупівлю персональних комп'ютерів на 8,05 млн гривень. Про це KV стало відомо з оголошення електронної системи державних закупівель Prozorro.

31 серпня цього року КП «Київтеплоенерго» оголосило міжнародний тендер.

За умовами технічного завдання, підрядник повинен поставити комунальному підприємству 350 персональних комп'ютерів. Вони повинні відповідати таким вимогам: процесор - не гірше Core i3 8-го покоління, кількість ядер - не менше 4-х, обсяг оперативної пам'яті - не менше 4 Гб, наявність інтегрованого відеоадаптера, розмір монітора - не менше 21,5 дюймів.

Крім того, підрядник повинен поставити 2 автоматизованих робочих місця, до складу яких входить 2 персональних комп'ютери. Вони повинні відповідати таким вимогам: процесор - не гірше Core i5 8-го покоління, кількість ядер - не менше 6, обсяг оперативної пам'яті - не менше 16 ГБ, наявність дискретного відеоадаптера не гірше NVIDIA GTX 1050 Ti, розмір монітора - не менше 24 дюймів .

Термін гарантії від виробника на всю техніку повинен бути не менше 36 місяців.

Всі комп'ютери необхідно поставити до 31 грудня 2018 року.

Оскаржити умови закупівлі можна до 27 вересня 2018 року, а подати тендерну пропозицію - до 1 жовтня цього року. Аукціон запланований на 6 листопада поточного року.в

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