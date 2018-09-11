«Київпастранс» хоче за 12 млн грн відмити тролейбуси і трамваї



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Оголошено тендер на послуги з проведення генерального прибирання громадського транспорту

Комунальне підприємство «Київпастранс» задумало провести генеральне прибирання в тролейбусах, трамваях, автобусах і вагонах фунікулера. На одноразову мийку з бюджету планують витратити 12,7 млн гривень. При цьому прибирання одного рухомого складу може обійтися від 6400 до 15000 гривень.

Про це KV стало відомо з оголошення електронної системи державних закупівель ProZorro.

«Київпастранс» 31 серпня 2018 року оголосив тендер на закупівлю послуг з проведення генерального прибирання комунального транспорту.

Тендер включає в себе чотири лоти:

Лот № 1 - послуги з генерального прибирання трамвайних вагонів - 2,5 млн гривень

Лот № 2 - послуги з генерального прибирання тролейбусів - 4,5 млн гривень

Лот № 3 - послуги з генерального прибирання автобусів - 5,7 млн гривень

Лот № 4 - послуги з генерального прибирання вагонів фунікулера - 14,4 тис. гривень.

Технічне завдання передбачає прибирання в транспорті з використанням хімічних засобів, сушку, дезінфекцію та інше. Так, підрядник повинен вимити стелі, стіни, підлоги, поручні і компостери, помити освітлювальні прилади, сидіння і скло, видалити написи фломастера, скотчу, залишків оголошень, реклами, жуйок. Також необхідно вимити кабіну водія, з'єднувальні «гармошки», двері, натерти хромові поверхні. Крім того, техзавдання передбачає сушку салону після збирання і дезінфекцію. Серед засобів для прибирання, крім хімії, серветок і ганчірок, зазначено таке «обладнання»: щітки, розпилювачі, скребок, пилосос, щітка, пристрій для сушки текстильної поверхні і традиційні віник і швабра.

Послуги повинні бути надані до 1 листопада 2019 року. Послуга є одноразовою (1 раз в рік).

Оскаржити умови тендера можна до 27 вересня 2018 року, а подати пропозиції - до 1 жовтня. Аукціони по всіх лотах заплановані на 6 листопада 2018 року.