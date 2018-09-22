  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві зібралися підвищити тариф на холодну воду

    • Розсилка
    У Києві зібралися підвищити тариф на холодну воду

    Перегляд тарифу обумовлений низкою чинників, пояснили у «Київводоканалі»

    Тариф на послуги з водопостачання та водовідведення в Києві може збільшитися на 17,2%, - до 19,6 гривні за кубометр.

    Про це повідомляє «Київводоканал».

    Відповідно до проекту постанови Нацкомісії, розмір тарифу на централізоване постачання холодної води і водовідведення може становити 19,596 гривні за кубометр. Зараз тариф становить 16,716 гривні.

    Відзначається, що перегляд обумовлений зростанням вартості електроенергії, реагентів, податків, а також необхідністю підвищити заробітні плати на підприємстві.

    До слова,  з нового року в Україні діятимуть нові правила перевірки води.

    Читайте також
    Київ тарифи вода Київводоканал водопостачання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ