У Києві зібралися підвищити тариф на холодну воду



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Перегляд тарифу обумовлений низкою чинників, пояснили у «Київводоканалі»

Тариф на послуги з водопостачання та водовідведення в Києві може збільшитися на 17,2%, - до 19,6 гривні за кубометр.

Про це повідомляє «Київводоканал».

Відповідно до проекту постанови Нацкомісії, розмір тарифу на централізоване постачання холодної води і водовідведення може становити 19,596 гривні за кубометр. Зараз тариф становить 16,716 гривні.

Відзначається, що перегляд обумовлений зростанням вартості електроенергії, реагентів, податків, а також необхідністю підвищити заробітні плати на підприємстві.

До слова, з нового року в Україні діятимуть нові правила перевірки води.