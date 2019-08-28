Київводоканал нагадав, коли і як передавати показники лічильників



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Показники лічильників води приймають до 31 серпня

Київводоканал нагадав про необхідність вчасно передавати показники лічильників не тільки холодного, а й гарячого водопостачання, починаючи з п`ятого та по останнє число щомісяця. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Із першого по п`яте число – показники не приймають у зв’язку із закриттям минулого місяця і проведенням нарахувань.

«Покази лічильника холодної води необхідні для формування платежів за централізоване холодне водопостачання і водовідведення, лічильника гарячої води - для формування платежів за відведення гарячої води. Вчасно та коректно передані показники лічильників дозволять вам сплачувати лише за фактично спожиті об’єми води. Показники потрібно передавати навіть тоді, коли ви не користуєтеся холодною чи гарячою водою.

Якщо ви не користуєтеся гарячою водою з тих чи інших причин: не було потреби в гарячій воді, гаряча вода відсутня, у вас стоїть бойлер тощо - все одно потрібно передавати показники. Пам’ятайте, у Київводоканалі немає відомостей про те, чи користуєтеся ви послугою централізованого гарячого водопостачання. Отже, єдиний спосіб уникнути нарахувань - вчасно передати показники, що не змінилися з минулого періоду, тобто «нулі», - пояснили у Київводоканалі.

Передавати показники можна наступними способами:

Як повідомлялося, «Київводоканал» цього тижня проводитиме планову профілактичну промивку мереж у Деснянському та Святошинському районах.