«Київводоканал» натякнув, скільки хоче брати грошей за питну воду



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«Київводоканал» заявив, що гарантує якість питної води

Підприємство бідкається, що один кубометр бутильованої води у 550 раз дорожче, ніж вода з крану у столиці

«Київводоканал» нарікає, що продає воду жителям столиці за значно нижчими тарифами, ніж ціни на бутильовану воду. Відповідний пост з’явився у Facebook.

«Що таке один кубометр води? Це 1000 літрів води, тобто 200 п’ятилітрових балонів. Якщо взяти середню ціну за балон питної води з магазину, тобто 30 грн, то за кубометр магазинної води пересічний громадянин сплатить 6000 гривень», - йдеться у дописі.

«Київводоканал» відзначив, що зараз кияни платять за один кубометр холодної питної води лише 10,812 грн.

«Київводоканал» гарантує якість питної води, бо щодня відбирається 1000 проб води, які перевіряються за 32, щомісяця за 48 та щороку за 76 показниками», - заявили також на підприємстві.

Цей допис викликав обурення у частини читачів. Зокрема, вони вказують на необхідність суттєвого підвищення якості води перед початком розмов про підвищення тарифів.

«Зробіть спочатку якісну очистку, бажано не технологією початку 20 сторіччя, і не забудьте про модернізацію водогонів, а потім розповідайте про підвищення вартості. А на підтвердження вашого посту, покажіть як ваш офіс п'є воду з під крану, а не очищену з кулеру. Це буде найкраща реклама і підтвердження якості вашого продукт», - відзначив один з дописувачів.

Нагадаємо, З 1 лютого 2019 року у Києві підвищились тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення.