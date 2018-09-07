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    Новини

    Урядовий квартал залишився без води через аварії

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    Урядовий квартал залишився без води через аварії

    На вулиці Грушевського, де розташовані Кабмін та Верховна Рада, сталися пошкодження на мережі холодного водопостачання

    У п’ятницю, 7 вересня, у Києві сталися пошкодження на мережі холодного водопостачання. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

    Наразі аварійні бригади «Київводоканалу» працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • пр-т. Академіка Глушкова 1; 
    • вул. Михайла Грушевського 3-17, 2-18; 
    • вул. Павла Усенка 8; 
    • вул. Литвиненко-Вольгемут 5Б.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Київводоканал
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