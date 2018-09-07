Урядовий квартал залишився без води через аварії
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Розсилка
На вулиці Грушевського, де розташовані Кабмін та Верховна Рада, сталися пошкодження на мережі холодного водопостачання
У п’ятницю, 7 вересня, у Києві сталися пошкодження на мережі холодного водопостачання. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».
Наразі аварійні бригади «Київводоканалу» працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- пр-т. Академіка Глушкова 1;
- вул. Михайла Грушевського 3-17, 2-18;
- вул. Павла Усенка 8;
- вул. Литвиненко-Вольгемут 5Б.
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».