«Київводоканал» попередив про відключення води (адреси)
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«Київводоканал» проводить ремонтні роботи на мережі
«Київводоканал» попередив про планові відключення водопостачання 21 серпня.
Зазначається, що для надійної роботи систем водопостачання «Київводоканал» проводить ремонтні роботи.
У зв`язку з цим буде відключено водопостачання за наступними адресами:
з 8:00 21 серпня до 01:00 22 серпня – вул.Кайсарова, 1, 3; вул.Охтирська, 1, 2, 3, 4, 5,; вул. Каменярів, 71, 73; вул. Охтирська, 6, 6А, 6В, 8.
з 22:00 21 серпня до 06:00 22 серпня - бульвар Л.Українки, 21, 21А, 21Б, 21В; вул. Старонаводницька, 13, 13А.
«Київводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності і нагадує про необхідність заздалегідь запастися водою.
Як повідомлялося, 21 серпня у столиці відсутнє водопостачання за низкою адрес через пошкодження на мережі.