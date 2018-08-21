  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Київводоканал» попередив про відключення води (адреси)

    • Розсилка
    «Київводоканал» попередив про відключення води (адреси)

    «Київводоканал» проводить ремонтні роботи на мережі

    «Київводоканал» попередив про планові відключення водопостачання 21 серпня.

    Зазначається, що для надійної роботи систем водопостачання «Київводоканал» проводить ремонтні роботи.

    У зв`язку з цим буде відключено водопостачання за наступними адресами:

    з 8:00 21 серпня до 01:00 22 серпня – вул.Кайсарова, 1, 3; вул.Охтирська, 1, 2, 3, 4, 5,; вул. Каменярів, 71, 73; вул. Охтирська, 6, 6А, 6В, 8.

    з 22:00 21 серпня до 06:00 22 серпня - бульвар Л.Українки, 21, 21А, 21Б, 21В; вул. Старонаводницька, 13, 13А.

    «Київводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності і нагадує про необхідність заздалегідь запастися водою.

    Як повідомлялося, 21 серпня у столиці відсутнє водопостачання за низкою адрес через пошкодження на мережі.

    Читайте також
    Київ Київводоканал кияни водопостачання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ