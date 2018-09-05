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    Новини

    «Київводоканал» залишив без води житлові будинки і прокуратуру

    • Розсилка
    «Київводоканал» залишив без води житлові будинки і прокуратуру

    «Київводоканал» проводить ремонтні роботи

    «Київводоканал» попередив про планові відключення водопостачання у середу, 5 вересня,

    Повідомляється, що для надійної роботи систем водопостачання «Київводоканал» проводить ремонтні роботи.

    У зв`язку з цим сьогодні з 09:00 до 20:00 буде відключено водопостачання за наступними адресами:

    • вул. Героїв Севастополя, 1, 5, 7, 9, 8, 5-А, 7-А, 7-Б, 10-А, 10-Б, 12, 14, 16 (ж/б), 3 (д/с), 3-А (прокуратура);
    • вул. В. Гавела, 25, 27-А, 29;

    «Київводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності і нагадує про необхідність заздалегідь запастися водою.

    Раніше «Київводоканал» повідомив, за якими адресами 4-6 вересня не буде водопостачання.

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