«Київводоканал» знову відключає воду (список вулиць)



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«Київводоканал» нагадує про необхідність заздалегідь запастися водою

«Київводоканал» попередив про планові відключення водопостачання цього тижня у Києві.

Повідомляється, що для надійної роботи систем водопостачання «Київводоканал» проводить ремонтні роботи.

У зв`язку з цим буде відключено водопостачання за наступними адресами:

4 вересня з 10:00 до 20:00 – вул. Алма-Атинська, 39-А, 39-В, 39-Г, 39-Д, 39-Є, 41-А, 41-Б (ж/б);

4 вересня з 22:00 до 06:00 5 вересня – вул. Антоновича, 50, 57, 59, 59-Б (ж/б); вул. Ділова, 11, 13, 20, 22, 22-Б, 22-В, 24 (ж/б); вул. В. Васильківська, 74, 76, 76-Б, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 88-А, 90, 92 (ж/б), 78 (школа);

5 вересня з 09:00 до 20:00 – вул. Героїв Севастополя, 1, 5, 7, 9, 8, 5-А, 7-А, 7-Б, 10-А, 10-Б, 12, 14, 16 (ж/б), 3 (д/с), 3-А (прокуратура); вул. В. Гавела, 25, 27-А, 29;

6 вересня з 10:00 до 19:00 – вул. Качалівська, 9 (ж/б).

«Київводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності і нагадує про необхідність заздалегідь запастися водою.