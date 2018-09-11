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    «Київводоканал» залишив будинки, офіси і ринок без води (адреси)

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    «Київводоканал» залишив будинки, офіси і ринок без води (адреси)

    «Київводоканал» проводить ремонтні роботи

    «Київводоканал» попередив про планові відключення водопостачання у вівторок, 11 вересня.

    Повідомляється, що для надійної роботи систем водопостачання «Київводоканал» проводить ремонтні роботи.

    У зв`язку з цим буде відключено водопостачання за наступними адресами:

    • з 08:30 до 18:00 – вул. Митрополита Василя Липківського, 37-А (ж/б), 35 (офіси).
    • з 22:00 до 06:00 12 вересня – вул. Салютна, 1, 1-Б, 3, 5 (ж/б), 2 (СТО), 5-Б (АТС), 47-А (ринок); вул. Щербаківського, 47, 47-В (а/б).

    «Київводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності і нагадує про необхідність заздалегідь запастися водою.

    Раніше «Київводоканал» повідомив, що план заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період виконаний на загальну суму 20,7583 млн грн.

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