«Київводоканал» залишив будинки, офіси і ринок без води (адреси)
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«Київводоканал» проводить ремонтні роботи
«Київводоканал» попередив про планові відключення водопостачання у вівторок, 11 вересня.
Повідомляється, що для надійної роботи систем водопостачання «Київводоканал» проводить ремонтні роботи.
У зв`язку з цим буде відключено водопостачання за наступними адресами:
- з 08:30 до 18:00 – вул. Митрополита Василя Липківського, 37-А (ж/б), 35 (офіси).
- з 22:00 до 06:00 12 вересня – вул. Салютна, 1, 1-Б, 3, 5 (ж/б), 2 (СТО), 5-Б (АТС), 47-А (ринок); вул. Щербаківського, 47, 47-В (а/б).
«Київводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності і нагадує про необхідність заздалегідь запастися водою.
Раніше «Київводоканал» повідомив, що план заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період виконаний на загальну суму 20,7583 млн грн.