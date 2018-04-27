Киян до літа залишили без води

У жителів восьми районів столиці буде відсутнє гаряче водопостачання

У Києві через процес укладання угод на газопостачання котелень раніше розпочали процес проведення щорічних гідравлічних випробувань теплових мереж. У зв’язку із цим тимчасово буде відсутня гаряча вода у житлових будинках. Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. Він зазначив, що гідравлічні випробування технологічно необхідні для



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У жителів восьми районів столиці буде відсутнє гаряче водопостачання

У Києві через процес укладання угод на газопостачання котелень раніше розпочали процес проведення щорічних гідравлічних випробувань теплових мереж. У зв’язку із цим тимчасово буде відсутня гаряча вода у житлових будинках. Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Він зазначив, що гідравлічні випробування технологічно необхідні для якісної підготовки житлових будинків до опалювального сезону та зниження аварійності під час його старту.

«У Києві – одна із найбільших у Європі систем теплових мереж, протяжністю майже три тисячі кілометрів. Проведення гідравлічних випробувань є необхідним технологічним процесом, адже дозволяє усунути пошкодження найбільш слабких ділянок теплових мереж і знизити рівень аварійності на старті опалювального сезону. Однак випробування проводяться за умов, коли у мережах відсутній теплоносій, тому відключення послуги гарячого водопостачання не уникнути. Цього року ми розпочали випробування раніше, ніж зазвичай», – зазначив заступник голови КМДА.

Він пояснив, що пов’язано це із укладанням договорів на газопостачання низки котелень у Святошинському, Шевченківському, Солом’янському, Подільському, Голосіївському, Оболонському, частині Дарницького та Печерського районів. Зокрема, ідеться про ті будинки, які неможливо підключити до ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 та заводу «Енергія».

«Саме тому місто об’єднало у часі ці процеси – технічні регламентні роботи з підготовки мереж до зими та процес переукладання договорів на постачання газу. Для їх виконання районні теплові мережі змушені тимчасово припинити гаряче водопостачання планово до 1 червня», – сказав Пантелеєв.

Нагадаємо, 24 квітня Київська міська рада прийняла рішення про продовження договору з ПАТ «Київенерго» в частині використання ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і сміттєспалювального заводу «Енергія» до 31 липня 2018 року.